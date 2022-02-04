Курганские власти ответили на обращение посольства Белоруссии

Национальный культурный центр белорусов Зауралья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обращение отделения Посольства Белоруссии в России на имя курганского губернатора Вадима Шумкова с просьбой о выделении национально-культурному центру белорусов Зауралья помещения направлено в региональное управление культуры. Подбор помещений будет продолжен, ответили URA.RU в пресс-службе правительства области.

«Письмо от руководителя отделения Посольства Белоруссии в России в г. Екатеринбурге направлено для рассмотрения в Управление культуры Курганской области. Подбор вариантов помещений для Национально-культурного центра белорусов Зауралья „Батькавщина“ в дальнейшем будет продолжен», — говорится в ответе пресс-службы правительства Курганской области на запрос URA.RU.

По данным администрации Кургана, здание по ул. Куйбышева, 49, в котором располагался центр «Батькавщина», в 2021 году было включено в план приватизации муниципального имущества. В связи с этим в 2022 году все помещения здания необходимо освободить. «Председателю НКЦ белорусы Зауралья „Батькавщина“ Л.Г. Урванцевой Департаментом социальной политики Администрацией города Кургана были предложены варианты предоставления помещения на безвозмездной основе. Предлагались помещения по адресам: 1 микрорайон, ул. Алексеева, д. 4 Б (МБУ города Кургана „Городской Дом народного творчества и досуга“) и ул. Гоголя, д. 103а (МБУ „Курганский городской инновационно-методический центр“). От предложенных помещений Л.Г.Урванцева отказалась», — сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

Ранее URA.RU писало, что национально-культурный центр белорусов Зауралья выселяют из помещения. По словам руководителя общественной организации Людмилы Урванцевой, центру предложили переехать в «комнатушку в 10 кв. метров», а костюмы и утварь сдать в музей и КЦ. Отделение Посольства Белоруссии в России в г. Екатеринбург заступилось за зауральских белорусов и просило Шумкова выделить помещение не менее 30 кв. метров.

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