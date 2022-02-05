В ХМАО назначен новый вице-губернатор

Новым вице-губернатором ХМАО назначена Ольга Литова Фото: Анна Майорова © URA.RU

На должность вице-губернатора назначена Ольга Литова, ранее занимавшая пост главы регионального управления ФНС. Она сменила бывшего заместителя губернатора ХМАО Галину Максимову. Соответствующее распоряжение губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте региональных властей.

«Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 7 февраля на должность заместителя главы региона назначена Ольга Литова, до этого руководившая управлением федеральной налоговой службы по ХМАО. На посту заместителя губернатора Ольга Литова сменит Галину Максимову, назначенную с 7 февраля на должность советника губернатора Югры», — сказано в сообщении.

Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия, жилстройнадзора, ветеринарную службу Югры. А также службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения, в сфере образования и в сфере охраны окружающей среды.