В Челябинской области за год в три раза выросли размеры взяток

Средняя сумма взятки в области в 2021 году среди чиновников и должностных лиц составила 220 тыс. рублей, что почти в три раза выше, чем в 2020 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, общая сумма взяток в 2021 году составила 60 млн. рублей.
«Общая сумма взяток в 2021 году по выявленным преступлениям составила 60 млн. рублей. Средняя сумма взятки в регионе составила 220 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
В 2020 году средний уровень взятки в регионе составлял около 80 тыс. рублей и ее размер за год вырос почти в три раза. Количество получения и дачи взяток в 2021 году увеличилось на 4,7% с 356 до 373 преступлений.
Судами области в 2021 году рассмотрено 252 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 265 лиц. Из них 211 человек осудили по наиболее тяжкому составу.
Средняя сумма взятки в области в 2021 году среди чиновников и должностных лиц составила 220 тыс. рублей, что почти в три раза выше, чем в 2020 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, общая сумма взяток в 2021 году составила 60 млн. рублей. «Общая сумма взяток в 2021 году по выявленным преступлениям составила 60 млн. рублей. Средняя сумма взятки в регионе составила 220 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. В 2020 году средний уровень взятки в регионе составлял около 80 тыс. рублей и ее размер за год вырос почти в три раза. Количество получения и дачи взяток в 2021 году увеличилось на 4,7% с 356 до 373 преступлений. Судами области в 2021 году рассмотрено 252 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 265 лиц. Из них 211 человек осудили по наиболее тяжкому составу.