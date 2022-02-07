В ДНР заявили о прибытии иностранных наемников в регион

07 февраля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Наемники говорят на польском языке, рассказали в ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) прибыли наемники из Польши. Об этом рассказал официальный представитель Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. «В районе Попасной отмечено присутствие двух вооруженных групп в количестве до двадцати человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что указанные лица говорят на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады», — сообщил Басурин, заявление опубликовано на официальном сайте ДНР. Также полковник сообщил, что в Донецком направлении заметили неонационалистов из Украины. По его словам, задача польских наемников — провести вместе с украинскими силами спецоперации. Подразумеваются точечные диверсионно-террористические акты, которые будут нацелены на выведение из строя социальной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, а также запугивание населения, считает Басурин. Он предположил, что армия Украины нанесет урон инфраструктуре, вынудив Донбасс перейти к ответным действиям. Что впоследствии будет использовано ими как предлог для начала боевых действий, высказался Басурин. Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что среди сотен инструкторов НАТО на Украине есть наемники. Он сообщил, что в Донбассе находятся наемники из американской частной военной компании (ЧВК) Academi, которая ранее называлась Blackwater. О присутствии наемников Academi также заявлял начальник управления ЛНР Ян Лещенко, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) прибыли наемники из Польши. Об этом рассказал официальный представитель Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. «В районе Попасной отмечено присутствие двух вооруженных групп в количестве до двадцати человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что указанные лица говорят на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады», — сообщил Басурин, заявление опубликовано на официальном сайте ДНР. Также полковник сообщил, что в Донецком направлении заметили неонационалистов из Украины. По его словам, задача польских наемников — провести вместе с украинскими силами спецоперации. Подразумеваются точечные диверсионно-террористические акты, которые будут нацелены на выведение из строя социальной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, а также запугивание населения, считает Басурин. Он предположил, что армия Украины нанесет урон инфраструктуре, вынудив Донбасс перейти к ответным действиям. Что впоследствии будет использовано ими как предлог для начала боевых действий, высказался Басурин. Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что среди сотен инструкторов НАТО на Украине есть наемники. Он сообщил, что в Донбассе находятся наемники из американской частной военной компании (ЧВК) Academi, которая ранее называлась Blackwater. О присутствии наемников Academi также заявлял начальник управления ЛНР Ян Лещенко, передает «Национальная служба новостей».