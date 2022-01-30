Глава ЛНР: среди сотен инструкторов НАТО на Украине есть наемники

31 января 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Глава ЛНР отметил, что в Донбассе есть наемники ЧВК США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Среди сотен инструкторов НАТО, пребывающих на Украину, есть наемники. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», — заявил Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости». По его словам, в Донбассе есть и наемники из американской частной военной компании (ЧВК) Academi, которая ранее была известна как Blackwater. Пасечник заявил, что неизвестно, будут ли инструкторы-наемники выполнять приказы командиров Украины. У них есть свои задачи, отметил глава ЛНР. «Когда говорят, что в страну поставляют тысячу установок, а к ним 200 инструкторов для обучения, как ими пользоваться, вы правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения?» — высказался он. Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что появляется информация о присутствии боевиков иностранных ЧВК на границе республики. По его словам, пока нет официального подтверждения этому. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у альянса нет планов по размещению боевых групп на Украине. Начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко заявил, что милиция республики получила достоверные данные, что в Донбассе есть наемники из американской ЧВК Academi, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Среди сотен инструкторов НАТО, пребывающих на Украину, есть наемники. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», — заявил Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости». По его словам, в Донбассе есть и наемники из американской частной военной компании (ЧВК) Academi, которая ранее была известна как Blackwater. Пасечник заявил, что неизвестно, будут ли инструкторы-наемники выполнять приказы командиров Украины. У них есть свои задачи, отметил глава ЛНР. «Когда говорят, что в страну поставляют тысячу установок, а к ним 200 инструкторов для обучения, как ими пользоваться, вы правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения?» — высказался он. Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что появляется информация о присутствии боевиков иностранных ЧВК на границе республики. По его словам, пока нет официального подтверждения этому. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у альянса нет планов по размещению боевых групп на Украине. Начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко заявил, что милиция республики получила достоверные данные, что в Донбассе есть наемники из американской ЧВК Academi, сообщает RT.