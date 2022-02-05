Коммунальщики не убрали мусор в центре города и сломали забор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Сергей Брукман раскритиковал на видео работу городских коммунальщиков, которые не убрали свалку в центре города и сломали забор. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«На страничках мэра все у нас замечательно происходит, а у нас на глазах маленький трактор попытался почистить тротуар, чуть не завалился на бок, снес два пролета забора, зацепился задним колесом еще за одно ограждение. Водитель вышел и монтировкой разломал мешающие конструкции», — написал в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» Сергей Брукман.

Также ямалец заснял на видео кучу мусора в центре города на улице Сибирская. В администрации Нового Уренгоя агентству сообщили, что данная территория — зона ответственности регионального оператора. «Сегодня запланировано рейдовое мероприятие. По результатам выезда будут применены меры», — ответили в мэрии.

В компании «Инновационные технологии» агентству сообщили, что мусор с этой площадки вывозился в субботу. «По санитарным нормам вывоз крупногабаритного мусора производится не реже, чем раз в 10 суток, мы вывозим раз в три дня. Не исключено, что эти отходы появились буквально вчера или даже сегодня утром. Но уже можно сказать, что мусор свалили в нарушение норм и обязательств потребителей складировать крупногабаритный мусор в специально отведенные места», — прокомментировал регопертатор.

Также в мэрии сообщили, что трактор принадлежит «Уренгойской Городской Сервисной Компании». «Трактор „УГСК“, забор тоже будет восстановлен в ближайшее время. Водитель трактора пропускал пешеходов и попал в кювет, из-за этого технику снесло на забор», — добавили в администрации.

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