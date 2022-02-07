На «трассе смерти» в ХМАО произошла авария с погибшими

07 февраля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с грузовиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 772-м километре трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти», произошла авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком. Один из водителей скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На трассе произошло ДТП. Установлено, что водитель Volkswagen Golf выехал на плосу встречного движения для совершения обгона. Не смог завершить маневр и столкнулся с автомобилем MAN TGS (грузовой автомобиль). Водитель скончался на месте», — сказали в пресс-службе. Из-за столкновения с грузовиком Volkswagen Golf вынесло в сторону проезжающих автомобилей, после чего произошло столкновение с Nissan Patrol и Volkswagen Teramont. Один из пострадавших водителей госпитализирован в больницу Пойковского. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск регулярно происходят ДТП с летальным исходом. В прошлом месяце при столкновении с лесовозом там погибли водитель и пассажир легковой иномарки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На 772-м километре трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти», произошла авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком. Один из водителей скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На трассе произошло ДТП. Установлено, что водитель Volkswagen Golf выехал на плосу встречного движения для совершения обгона. Не смог завершить маневр и столкнулся с автомобилем MAN TGS (грузовой автомобиль). Водитель скончался на месте», — сказали в пресс-службе. Из-за столкновения с грузовиком Volkswagen Golf вынесло в сторону проезжающих автомобилей, после чего произошло столкновение с Nissan Patrol и Volkswagen Teramont. Один из пострадавших водителей госпитализирован в больницу Пойковского. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск регулярно происходят ДТП с летальным исходом. В прошлом месяце при столкновении с лесовозом там погибли водитель и пассажир легковой иномарки.