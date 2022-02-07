На «трассе смерти» в ХМАО произошла авария с погибшими

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На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с грузовиком Фото:

На 772-м километре трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти», произошла авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком. Один из водителей скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На трассе произошло ДТП. Установлено, что водитель Volkswagen Golf выехал на плосу встречного движения для совершения обгона. Не смог завершить маневр и столкнулся с автомобилем MAN TGS (грузовой автомобиль). Водитель скончался на месте», — сказали в пресс-службе.

Из-за столкновения с грузовиком Volkswagen Golf вынесло в сторону проезжающих автомобилей, после чего произошло столкновение с Nissan Patrol и Volkswagen Teramont. Один из пострадавших водителей госпитализирован в больницу Пойковского.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск регулярно происходят ДТП с летальным исходом. В прошлом месяце при столкновении с лесовозом там погибли водитель и пассажир легковой иномарки.

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На 772-м километре трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти», произошла авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком. Один из водителей скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На трассе произошло ДТП. Установлено, что водитель Volkswagen Golf выехал на плосу встречного движения для совершения обгона. Не смог завершить маневр и столкнулся с автомобилем MAN TGS (грузовой автомобиль). Водитель скончался на месте», — сказали в пресс-службе. Из-за столкновения с грузовиком Volkswagen Golf вынесло в сторону проезжающих автомобилей, после чего произошло столкновение с Nissan Patrol и Volkswagen Teramont. Один из пострадавших водителей госпитализирован в больницу Пойковского. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск регулярно происходят ДТП с летальным исходом. В прошлом месяце при столкновении с лесовозом там погибли водитель и пассажир легковой иномарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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