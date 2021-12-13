13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

На освященной трассе в ХМАО погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вырубка парка на пересечении улиц Республики и Пермякова. Тюмень , лесовоз, перевозка деревьев, грузовик с прицепом
По предварительным данным, водитель лесовоза совершил столкновение при обгоне (фото из архива) Фото:

На трассе Нягань—Талинка в ХМАО, которую из-за большого количества ДТП с тяжкими последствиями называют «трассой смерти», при столкновении с лесовозом погибли водитель и пассажир легковой иномарки. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».

«Сегодня на 33-м километре автодороги Нягань—Талинка, по предварительным данным, водитель лесовоза совершил столкновение с автомобилем „Фольксваген“. От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, водитель лесовоза, совершая обгон, не убедился в отсутствии встречного автомобиля. Одному из пассажиров «Фольксваген» удалось выжить, он доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что «дорогу смерти» в ХМАО освятили. За 11 месяцев 2021 года на этом участке в результате четырех ДТП погибли три человека, были ранены семь.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На трассе Нягань—Талинка в ХМАО, которую из-за большого количества ДТП с тяжкими последствиями называют «трассой смерти», при столкновении с лесовозом погибли водитель и пассажир легковой иномарки. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «Сегодня на 33-м километре автодороги Нягань—Талинка, по предварительным данным, водитель лесовоза совершил столкновение с автомобилем „Фольксваген“. От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении. По предварительным данным полиции, водитель лесовоза, совершая обгон, не убедился в отсутствии встречного автомобиля. Одному из пассажиров «Фольксваген» удалось выжить, он доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства аварии выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что «дорогу смерти» в ХМАО освятили. За 11 месяцев 2021 года на этом участке в результате четырех ДТП погибли три человека, были ранены семь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...