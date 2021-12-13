На освященной трассе в ХМАО погибли два человека

По предварительным данным, водитель лесовоза совершил столкновение при обгоне (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На трассе Нягань—Талинка в ХМАО, которую из-за большого количества ДТП с тяжкими последствиями называют «трассой смерти», при столкновении с лесовозом погибли водитель и пассажир легковой иномарки. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».

«Сегодня на 33-м километре автодороги Нягань—Талинка, по предварительным данным, водитель лесовоза совершил столкновение с автомобилем „Фольксваген“. От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, водитель лесовоза, совершая обгон, не убедился в отсутствии встречного автомобиля. Одному из пассажиров «Фольксваген» удалось выжить, он доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что «дорогу смерти» в ХМАО освятили. За 11 месяцев 2021 года на этом участке в результате четырех ДТП погибли три человека, были ранены семь.