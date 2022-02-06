Квартиры в элитном доме на берегу Исети подорожали на миллионы

07 февраля 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Ранее квартиры были выставлены, как минимум, на пару миллионов дешевле Фото: Наталья Чернохатова Квартиры в Клубном доме «Ривьера» в Екатеринбурге подорожали на 5%. Если ранее на сайте клубного дома трехкомнатную квартиру площадью в 160 квадратов предлагали за 32 млн рублей, то теперь за нее придется заплатить порядка 34 миллионов. Об этом рассказал риэлтор Павел Боровиков в своем telegram-канале. «Стало известно на сколько в „Ривьера“ подняли цены — на 5%», — сообщает риэлтор. Боровиков также уточнил, что ранее стоимость квадратного метра составляла около 180 тысяч рублей, теперь стоимость подскочила на 30-40 тысяч рублей. Кроме роста цены на жилую площадь, придется серьезно потратиться на ремонт в квартире в клубном доме «Ривьера». Во-первых, для его осуществления нужно немало времени: по внутренним правилам клубного дома ремонт разрешается производить в промежутки между 9 и 13 часами, а также с 15 до 18 часов и только по будням. Во вторых, в «Ривьере» нет грузовых лифтов, а в обычных перевозить стройматериалы строго запрещено, что увеличивает различные затраты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Квартиры в Клубном доме «Ривьера» в Екатеринбурге подорожали на 5%. Если ранее на сайте клубного дома трехкомнатную квартиру площадью в 160 квадратов предлагали за 32 млн рублей, то теперь за нее придется заплатить порядка 34 миллионов. Об этом рассказал риэлтор Павел Боровиков в своем telegram-канале. «Стало известно на сколько в „Ривьера“ подняли цены — на 5%», — сообщает риэлтор. Боровиков также уточнил, что ранее стоимость квадратного метра составляла около 180 тысяч рублей, теперь стоимость подскочила на 30-40 тысяч рублей. Кроме роста цены на жилую площадь, придется серьезно потратиться на ремонт в квартире в клубном доме «Ривьера». Во-первых, для его осуществления нужно немало времени: по внутренним правилам клубного дома ремонт разрешается производить в промежутки между 9 и 13 часами, а также с 15 до 18 часов и только по будням. Во вторых, в «Ривьере» нет грузовых лифтов, а в обычных перевозить стройматериалы строго запрещено, что увеличивает различные затраты.