06 февраля 2022
05 февраля 2022

Квартиры в элитном доме на берегу Исети подорожали на миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее квартиры были выставлены, как минимум, на пару миллионов дешевле Фото:

Квартиры в Клубном доме «Ривьера» в Екатеринбурге подорожали на 5%. Если ранее на сайте клубного дома трехкомнатную квартиру площадью в 160 квадратов предлагали за 32 млн рублей, то теперь за нее придется заплатить порядка 34 миллионов. Об этом рассказал риэлтор Павел Боровиков в своем telegram-канале.

«Стало известно на сколько в „Ривьера“ подняли цены — на 5%», — сообщает риэлтор. Боровиков также уточнил, что ранее стоимость квадратного метра составляла около 180 тысяч рублей, теперь стоимость подскочила на 30-40 тысяч рублей.

Кроме роста цены на жилую площадь, придется серьезно потратиться на ремонт в квартире в клубном доме «Ривьера». Во-первых, для его осуществления нужно немало времени: по внутренним правилам клубного дома ремонт разрешается производить в промежутки между 9 и 13 часами, а также с 15 до 18 часов и только по будням. Во вторых, в «Ривьере» нет грузовых лифтов, а в обычных перевозить стройматериалы строго запрещено, что увеличивает различные затраты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Квартиры в Клубном доме «Ривьера» в Екатеринбурге подорожали на 5%. Если ранее на сайте клубного дома трехкомнатную квартиру площадью в 160 квадратов предлагали за 32 млн рублей, то теперь за нее придется заплатить порядка 34 миллионов. Об этом рассказал риэлтор Павел Боровиков в своем telegram-канале. «Стало известно на сколько в „Ривьера“ подняли цены — на 5%», — сообщает риэлтор. Боровиков также уточнил, что ранее стоимость квадратного метра составляла около 180 тысяч рублей, теперь стоимость подскочила на 30-40 тысяч рублей. Кроме роста цены на жилую площадь, придется серьезно потратиться на ремонт в квартире в клубном доме «Ривьера». Во-первых, для его осуществления нужно немало времени: по внутренним правилам клубного дома ремонт разрешается производить в промежутки между 9 и 13 часами, а также с 15 до 18 часов и только по будням. Во вторых, в «Ривьере» нет грузовых лифтов, а в обычных перевозить стройматериалы строго запрещено, что увеличивает различные затраты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...