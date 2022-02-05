Щука схватила судака, и не смогла выплюнуть Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Рыбак из Челябинской области поймал судака с помощью щуки. На опубликованном рыбаком видео в социальных сетях он объясняет, что выловил щуку, во рту у которой находился судак.

«Никогда такого не видел. Смотрю что-то плывет, раненая щука, что ли? Вот эта щука меньше судака, она схватила его, а выплюнуть не может. Взял подсачек и поймал», — рассказывает рыбак на видео, опубликованном в группе «Рыбалка в Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

На каком именно водоеме рыбачил счастливый рыбак, выяснить не удалось. Однако на видео рыбак находится в лодке. Скорее всего, мужчина рыбачил за пределами Челябинской области, в которой все водоемы зимой замерзают.

В сентябре 2021 года житель Троицка поймал на одном Челябинском водоеме гигантскую щуку. Вес рыбы мужчина не уточнил, однако оставил координаты места, на котором рыбачил.