06 февраля 2022
05 февраля 2022

Правила лечения свердловчан с COVID меняют из-за очередей

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Закрыть больничный теперь можно без отрицательного теста Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Закрыть больничный COVID-пациенты теперь могут без отрицательного теста, а контактные лица не нуждаются в изоляции. Такие изменения, внесенные минздравом Свердловской области в порядок лечения больных коронавирусом, призваны уменьшить очереди из пациентов и снизить нагрузку на поликлиники, сообщил URA.RU региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Согласно внесенным изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение они получают дома, электронный больничный лист оформляется на семь дней. По истечении этого срока — при отсутствии жалоб и симптомов — пациент выписывается, контрольные обследования на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанционно», — объясняет оперштаб.

Те, кто лечатся в стационаре, могут выписаться для продолжения лечения амбулаторно еще до получения отрицательного теста. Для контактных лиц обязательное тестирование и изоляция отменены. «Изменения позволят снизить нагрузку на поликлиники и, среди прочего, поможет с решением проблемы очередей», — указывает опер-штаб.

Ранее в свердловском минздраве взяли на контроль работу поликлиник. Чиновники обзванивают учреждения и фиксируют в специальной таблице, сколько времени ушло на ожидание ответа.

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Закрыть больничный COVID-пациенты теперь могут без отрицательного теста, а контактные лица не нуждаются в изоляции. Такие изменения, внесенные минздравом Свердловской области в порядок лечения больных коронавирусом, призваны уменьшить очереди из пациентов и снизить нагрузку на поликлиники, сообщил URA.RU региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. «Согласно внесенным изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение они получают дома, электронный больничный лист оформляется на семь дней. По истечении этого срока — при отсутствии жалоб и симптомов — пациент выписывается, контрольные обследования на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанционно», — объясняет оперштаб. Те, кто лечатся в стационаре, могут выписаться для продолжения лечения амбулаторно еще до получения отрицательного теста. Для контактных лиц обязательное тестирование и изоляция отменены. «Изменения позволят снизить нагрузку на поликлиники и, среди прочего, поможет с решением проблемы очередей», — указывает опер-штаб. Ранее в свердловском минздраве взяли на контроль работу поликлиник. Чиновники обзванивают учреждения и фиксируют в специальной таблице, сколько времени ушло на ожидание ответа.
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