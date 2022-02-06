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В Тюменской области дядю-педофила отправили в колонию. Он заплатил жертве 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арману Аракеляну. Челябинск , клетка, суд, аракелян армен
За приставания к племяннице мужчину осудили на восемь лет Фото:

За действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней племянницы, жителя села Новоселезнево (Тюменская область) приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Мужчина пьянствовал в своем доме в селе Новоселезнево. В гости к его дочери пришла двоюродная 17-летняя сестра и осталась ночевать. Ночью пьяный гражданин зашел в спальню и забрался к племяннице под одеяло», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Испуганная девушка укусила родственника за плечо, вырвалась и убежала в комнату к сестре, заперев дверь. Тогда мужчина ее выбил. Однако в это время в дом уже приехали сотрудники полиции, агрессора задержали. Позднее он сказал, что вышиб двери в комнату к девочкам, чтобы извиниться.

Впоследствии мужчина признал, что силой удерживал племянницу в постели. Обвиняемый извинился перед девушкой и ее семьей телеграммой, а чтобы примириться, передал им 200 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к восьми годам заключения. По статье за совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней 47-летний селянин будет отбывать срок в колонии общего режима.

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За действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней племянницы, жителя села Новоселезнево (Тюменская область) приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Мужчина пьянствовал в своем доме в селе Новоселезнево. В гости к его дочери пришла двоюродная 17-летняя сестра и осталась ночевать. Ночью пьяный гражданин зашел в спальню и забрался к племяннице под одеяло», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Испуганная девушка укусила родственника за плечо, вырвалась и убежала в комнату к сестре, заперев дверь. Тогда мужчина ее выбил. Однако в это время в дом уже приехали сотрудники полиции, агрессора задержали. Позднее он сказал, что вышиб двери в комнату к девочкам, чтобы извиниться. Впоследствии мужчина признал, что силой удерживал племянницу в постели. Обвиняемый извинился перед девушкой и ее семьей телеграммой, а чтобы примириться, передал им 200 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к восьми годам заключения. По статье за совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней 47-летний селянин будет отбывать срок в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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