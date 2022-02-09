В поликлинике на Саперов случился технический сбой 9 февраля Фото: читатель URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые жители Екатеринбурга жалуются, что вынуждены стоять часами в очереди, чтобы закрыть свои больничные листы. Об этом сообщают читатели URA.RU. Ранее оперштаб рекомендовал больницам закрывать больничные удаленно.

«Пришел в больницу закрывать больничный лист 9 февраля. Пришлось просидеть в очереди с 9:45 утра до 12:50 дня, чтобы попасть в кабинет ко врачу — закрывать только так», — сообщает собеседник агентства. Он пояснил, что такая ситуация наблюдалась в поликлинике №1 ЦГБ №6 на улице Саперов, 3. Еще одна читательница URA.RU сообщила об аналогичной ситуации в поликлинике №3 на Сыромолотова, 19. Тем не менее, по словам другого читателя URA.RU, больничный в ЦГКБ №24 ему закрыли дистанционно.

В свердловском оперштабе URA.RU сообщили, что в поликлинике на Саперов был технический сбой. «Обычно на сайтах больниц созданы формы для дистанционного оформления закрытия больничного. Из-за технического сбоя данную форму пациенты поликлиники, которым необходимо было закрывать больничный 9 февраля, не смогли увидеть и пришли в медучреждение. Сейчас проблема решена», — сообщили в оперштабе региона. Также уточняется, что некоторые пациенты пошли в медучреждение по своей инициативе. Комментария от администрации ЦГКБ №6 получить не удалось — главврач не ответил на звонок.

Возможность удаленно закрывать коронавирусные больничные больницы и пациенты получили 7 февраля решением свердловского минздрава. Изменения призваны уменьшить очереди и снизить нагрузку на поликлиники. Кроме того, пациенты с COVID в стационаре получили возможность выписаться до отрицательного результата ПЦР-теста, а также минздрав отменил обязательную изоляцию для контактировавших с зараженными.

Для дистанционного закрытия больничного листа на сайтах медучреждений предлагают заполнить такую форму и отправить на указанную на сайте электронную почту Скриншот с сайта ЦГКБ №6

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