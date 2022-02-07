Лукашенко заявил о подготовке покушения на него

Александр Лукашенко через месяц пообещал рассказать подробности о готовящемся на него покушении Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что его пытались убить. По его словам, покушение также готовили на его детей. Президент Беларуси заявил, что для него это «запредельно».

«И сейчас пытаются [убить]. Даже вот ты сидишь рядом со мной и не знаешь об этом. Через месяц скажу», — сообщил Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на youtube-канале «Соловьев Live».

Президент Беларуси заявил, что убить также пытались его детей. По его словам, это «не красная линия, а уже что-то большее».

Лукашенко отметил, что его дети подготовлены к его уходу с поста президента Беларуси. В частности, он отметил своего младшего сына Николая Лукашенко — по словам главы республики, тот добился больших успехов в биологии и химии. При этом президент Беларуси подчеркнул, что не хочет, чтобы его дети руководили страной. «Упаси меня господь. Мои дети и так наелись президентства», — заявил Лукашенко.

В конце апреля 2021 года стало известно, что на президента Беларуси и его детей планировалось покушение. Обвиняемым, юристу Юрию Зенковичу, имеющему двойное гражданство США и Беларуси, и политологу Александру Федуте, грозит 12 лет тюрьмы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с покушением на Лукашенко не повлияет на темпы интеграционных процессов двух стран. Он отмечал, что Минску и Москве предстоит привыкнуть жить в условиях постоянных угроз. После Лукашенко подписал документ, в соответствие с которым власть в Беларуси переходит к Совбезу в случае убийства президента.

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