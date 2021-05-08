Лукашенко продумал, что будет с Белоруссией в случае его смерти

В случае гибели президента в Белоруссии введут военное положение Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ, защищающий суверенитет и конституционный строй страны, где прописано, что сделает Совет Безопасности республики в случае убийства президента. Такую информацию сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Декрет от 9 мая 2021 года № 2 „О защите суверенитета и конституционного строя“. Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совбеза. На территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение», — передает издание «Белта».

В конце апреля белорусский лидер пообещал проработать и подписать этот документ. Он нужен, чтобы определить переход власти в случае, если с действующим руководителем республики что-то случится.

Ранее Лукашенко заявлял, что готов объявить в стране досрочные президентские выборы в тот же день, как это сделают в США, напоминает телеканал 360. Кроме того, он указал, что в ближайшее время Минск продемонстрирует новые факты по делу о подготовке в республике госпереворота. Такую информацию публикует RT. Он уверил, что властям известно, кто стоит за попытками дестабилизации положения дел в Белоруссии, однако не уточнил, когда информация будет обнародована.

В апреле были задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Белоруссии. По данным ФСБ России, имеющий двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрий Зенкович и гражданин РБ Александр Федута планировали осуществить военный переворот в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций», а также физическое устранение президента Александра Лукашенко.