Координатора ЛДПР в ХМАО обвинили в крупном мошенничестве

07 февраля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

По словам бизнесмена, он платил члену ЛДПР за услуги, которые тот не оказал, а потом и вовсе перестал выходить на связь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутский бизнесмен Анар Масимов обвинил координатора ЛДПР по Сургутскому району Алексея Волосухина в мошенничестве. По словам Масимова, Волосухин, представляясь помощником сургутского депутата от ЛДПР Евгения Барсова, взял деньги на решение бизнес-вопросов, но не помог, а потом перестал выходить на связь. «Я хотел арендовать придомовую территорию для строительства здания под магазин. В ноябре 2020 года мне была предложена помощь Алексея Волосухина. Он представился членом ЛДПР, помощником депутата Барсова. С его слов для решения моего вопроса нужны были деньги. Волосухин написал заявление в [управляющую компанию] с просьбой выдать техусловия для решения вопроса по отводу территории. Представители УК ответили, что необходимо согласие собственников и проведение общего собрания. С этого момента Волосухин стал брать у меня крупные суммы денег якобы для решения моего вопроса», — написал Масимов в своем обращении на имя Барсова — бывшего шефа Волосухина. Из обращения, копия которого есть у URA.RU, следует что сначала Волосухин якобы взял у бизнесмена 150 тысяч для решения общих вопросов, еще 200 тысяч якобы для проведения собрания жильцов. Еще 150 тысяч Масимов передал якобы за то, чтобы получить согласие от УК. По словам Масимова, он под разными предлогами передал Волосухину более миллиона рублей, но так и не получил документы, позволяющие ему начать строительство, а последние несколько месяцев Волосухин якобы скрывается. «Я поверил человеку, который прикрывался именем партии, депутатами и самим Жириновским. По факту получается, что это мошенничество с крупным ущербом. Я не понимаю, как в партии могут находиться такие люди, позорящие честь всей ЛДПР», — заключил Масимов в своем обращении, добавив, что планирует написать заявление в полицию по факту мошенничества. Сам Барсов в разговоре с URA.RU не стал комментировать обвинения в адрес Волосухина, добавив, что тот больше не является его помощником. Волосухин в разговоре с URA.RU заверил, что никогда не помогал бизнесмену и не брал денег, а о ситуации слышит впервые. «Никак не могу это прокомментировать. В первый раз слышу», — сказал Волосухин. Телефон координатора югорского отделения ЛДПР Артема Зайцева на момент написания новости был вне зоны действия сети. Ранее URA.RU сообщало, что Волосухин стал координатором ЛДПР в Сургутском районе, вместо Игоря Волкова. По мнению инсайдера внутри партии, Волосухин более подконтролен тюменским кураторам ЛДПР, что и стало решающим фактором во время его назначения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сургутский бизнесмен Анар Масимов обвинил координатора ЛДПР по Сургутскому району Алексея Волосухина в мошенничестве. По словам Масимова, Волосухин, представляясь помощником сургутского депутата от ЛДПР Евгения Барсова, взял деньги на решение бизнес-вопросов, но не помог, а потом перестал выходить на связь. «Я хотел арендовать придомовую территорию для строительства здания под магазин. В ноябре 2020 года мне была предложена помощь Алексея Волосухина. Он представился членом ЛДПР, помощником депутата Барсова. С его слов для решения моего вопроса нужны были деньги. Волосухин написал заявление в [управляющую компанию] с просьбой выдать техусловия для решения вопроса по отводу территории. Представители УК ответили, что необходимо согласие собственников и проведение общего собрания. С этого момента Волосухин стал брать у меня крупные суммы денег якобы для решения моего вопроса», — написал Масимов в своем обращении на имя Барсова — бывшего шефа Волосухина. Из обращения, копия которого есть у URA.RU, следует что сначала Волосухин якобы взял у бизнесмена 150 тысяч для решения общих вопросов, еще 200 тысяч якобы для проведения собрания жильцов. Еще 150 тысяч Масимов передал якобы за то, чтобы получить согласие от УК. По словам Масимова, он под разными предлогами передал Волосухину более миллиона рублей, но так и не получил документы, позволяющие ему начать строительство, а последние несколько месяцев Волосухин якобы скрывается. «Я поверил человеку, который прикрывался именем партии, депутатами и самим Жириновским. По факту получается, что это мошенничество с крупным ущербом. Я не понимаю, как в партии могут находиться такие люди, позорящие честь всей ЛДПР», — заключил Масимов в своем обращении, добавив, что планирует написать заявление в полицию по факту мошенничества. Сам Барсов в разговоре с URA.RU не стал комментировать обвинения в адрес Волосухина, добавив, что тот больше не является его помощником. Волосухин в разговоре с URA.RU заверил, что никогда не помогал бизнесмену и не брал денег, а о ситуации слышит впервые. «Никак не могу это прокомментировать. В первый раз слышу», — сказал Волосухин. Телефон координатора югорского отделения ЛДПР Артема Зайцева на момент написания новости был вне зоны действия сети. Ранее URA.RU сообщало, что Волосухин стал координатором ЛДПР в Сургутском районе, вместо Игоря Волкова. По мнению инсайдера внутри партии, Волосухин более подконтролен тюменским кураторам ЛДПР, что и стало решающим фактором во время его назначения.