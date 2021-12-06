Тюменские кураторы ЛДПР сменили руководителей в ХМАО

07 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

В местных отделениях ЛДПР в Югре сменились координаторы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте и Сургутском районе сменились координаторы ЛДПР. Новыми руководителями первичных отделений выбраны либерал-демократы, которые лояльны тюменским кураторам. Об этом URA.RU сообщил источник внутри партии. «В Сургуте на посту координатора ЛДПР Виктор Сысун сменил Евгения Барсова. В Сургутском районе вместо Игоря Волкова утвердили Алексея Волосухина. В партийных кругах есть мнение, что замена руководителей произошла по принципу лояльности к тюменским кураторам югорского отделения. Барсов и Волков были слишком независимы на своих постах», — считает инсайдер. Координатор югорского отделения ЛДПР, депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев в разговоре с URA.RU заявил, что ротация руководства первичных отделений носила плановый характер. «У нас по уставу координаторы местных первичных отделений избираются сроком на один год. Изменения произошли не только в Сургуте и районе, но еще и в Нижневартовске, в Белоярском и Березовском районе, в Пыть-Яхе. В этом нет ничего необычного. Кто-то на второй срок избрался, у кого-то два срока вышли. У нас устав подразумевает, что нельзя замещать пост руководителя больше двух сроков подряд», — сообщил Зайцев. Барсов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Волков пообещал дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в рядах ЛДПР в Думе ХМАО произошел скандал. Депутаты Михаил Селюков и Александр Мещангин на заседании фракции проголосовали против Виктора Сысуна в качестве их руководителя. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте и Сургутском районе сменились координаторы ЛДПР. Новыми руководителями первичных отделений выбраны либерал-демократы, которые лояльны тюменским кураторам. Об этом URA.RU сообщил источник внутри партии. «В Сургуте на посту координатора ЛДПР Виктор Сысун сменил Евгения Барсова. В Сургутском районе вместо Игоря Волкова утвердили Алексея Волосухина. В партийных кругах есть мнение, что замена руководителей произошла по принципу лояльности к тюменским кураторам югорского отделения. Барсов и Волков были слишком независимы на своих постах», — считает инсайдер. Координатор югорского отделения ЛДПР, депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев в разговоре с URA.RU заявил, что ротация руководства первичных отделений носила плановый характер. «У нас по уставу координаторы местных первичных отделений избираются сроком на один год. Изменения произошли не только в Сургуте и районе, но еще и в Нижневартовске, в Белоярском и Березовском районе, в Пыть-Яхе. В этом нет ничего необычного. Кто-то на второй срок избрался, у кого-то два срока вышли. У нас устав подразумевает, что нельзя замещать пост руководителя больше двух сроков подряд», — сообщил Зайцев. Барсов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Волков пообещал дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в рядах ЛДПР в Думе ХМАО произошел скандал. Депутаты Михаил Селюков и Александр Мещангин на заседании фракции проголосовали против Виктора Сысуна в качестве их руководителя.