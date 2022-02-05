Найденного малыша отвезли в полицию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе прохожие встретили годовалого мальчика, гуляющего зимой на улице в одной футболке и без сопровождения взрослых. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, отметив, что ребенка доставили в полицию.

«Инцидент произошел 3 февраля в многодетной семье. Мама из частного дома пошла в школу забирать дочь. Ребенка она оставила на восьмилетнюю сестру, которая не доглядела за братом и он вышел на улицу. В отношении родителей составлен протокол по статье 5.35 Административного кодекса», — заявили в пресс-службе.

Местный житель, который увидел раздетого мальчика на улице и затем отвез его в полицию, сразу выложил фотографию ребенка в местный паблик «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте», чтобы его не обвинили в похищении ребенка. Мнения горожан разделились. Некоторые посчитали, что не стоило отвозить чужого ребенка. Другие поддержали неравнодушного водителя, не давшего мальчику замерзнуть.

В полиции отметили, что семья, где растут семеро детей, считается благополучной. Узнав о пропаже сына, женщина сразу обратилась в полицию и узнала, что ее ребенок находится у правоохранителей. Малыш был возвращен в семью. Его здоровью ничего не угрожает.

Водитель испугался, что его могут обвинить в похищении ребенка и выложил фото мальчика в соцсети «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте»

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