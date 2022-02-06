Инсайд: замгубернатора Тюменской области покидает свой пост

Мария Рудзевич проработала в новой должности менее четырех месяцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Замгубернатора Тюменской области Мария Рудзевич 9 февраля покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Чиновница, которая также возглавляет региональный департамент информатизации, была назначена заместителем главы региона 22 октября 2021 года.

«Завтра (8 февраля — прим. ред.) последний рабочий день у замгубернатора Рудзевич», — рассказал инсайдер. Причина увольнения пока не уточняется.

Агентство направило запрос о комментарии в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Рудзевич возглавила региональный департамент информатизации в октябре 2017 года, спустя четыре года была повышена до замгубернатора. В ноябре 2021 года губернатор Александр Моор поручил чиновнице к февралю создать Центр цифровой трансформации, чтобы ускорить темпы цифровизации в регионе. Связана ли отставка Рудзевич с этим заданием — не известно.