06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Инсайд: замгубернатора Тюменской области покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Моор на открытии коворкинг центра «Точка кипения»‎. Тюмень, моор александр, сысоев владимир, рудзевич мария
Мария Рудзевич проработала в новой должности менее четырех месяцев Фото:

Замгубернатора Тюменской области Мария Рудзевич 9 февраля покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Чиновница, которая также возглавляет региональный департамент информатизации, была назначена заместителем главы региона 22 октября 2021 года.

«Завтра (8 февраля — прим. ред.) последний рабочий день у замгубернатора Рудзевич», — рассказал инсайдер. Причина увольнения пока не уточняется.

Агентство направило запрос о комментарии в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Рудзевич возглавила региональный департамент информатизации в октябре 2017 года, спустя четыре года была повышена до замгубернатора. В ноябре 2021 года губернатор Александр Моор поручил чиновнице к февралю создать Центр цифровой трансформации, чтобы ускорить темпы цифровизации в регионе. Связана ли отставка Рудзевич с этим заданием — не известно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Замгубернатора Тюменской области Мария Рудзевич 9 февраля покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Чиновница, которая также возглавляет региональный департамент информатизации, была назначена заместителем главы региона 22 октября 2021 года. «Завтра (8 февраля — прим. ред.) последний рабочий день у замгубернатора Рудзевич», — рассказал инсайдер. Причина увольнения пока не уточняется. Агентство направило запрос о комментарии в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Рудзевич возглавила региональный департамент информатизации в октябре 2017 года, спустя четыре года была повышена до замгубернатора. В ноябре 2021 года губернатор Александр Моор поручил чиновнице к февралю создать Центр цифровой трансформации, чтобы ускорить темпы цифровизации в регионе. Связана ли отставка Рудзевич с этим заданием — не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...