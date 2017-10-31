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31 октября 2017
12:45  31 октября 2017 0

Департамент в тюменском правительстве возглавила красавица со Среднего Урала

Мария Рудзевич теперь руководит областным департаментомФото: с сайта правительства Тюменской области

В правительстве Тюменской области новое назначение: вакантную с августа должность директора департамента информатизации заняла Мария Рудзевич. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, сообщили в пресс-службе главы региона.

В новой должности Мария Рудзевич начнет работать с 1 ноября, пока же она исполняет обязанности директора департамента. Возглавлявший его ранее Александр Албычев 24 августа назначен заместителем руководителя Федерального казначейства.

Марии Рудзевич 39 лет, она родом из Свердловской области. В 2000 году закончила Тюменский госуниверситет по специальности «Информационные системы в бизнесе», в 2013 году — по специальности «Юриспруденция». Работала с 2000 года сначала ассистентом кафедры высшей математики Московского энергетического института (Технического университета) Волжского филиала, в июне 2004 года пришла на работу в правительство Тюменской области. Трудилась главным специалистом, и. о. начальника отдела, заведующей сектором информационных систем управления информатизации департамента стратегического развития Тюменской области.

С декабря 2008 года возглавила управление информатизации этого же департамента, а в 2010 году получила должность замдиректора департамента информатизации.

Мария Рудзевич замужем, воспитывает дочь и сына. При Рудзевич в Тюменской области начался переход на электронную медицинскую карту пациента, в конце 2016 года ее внедрили во взрослых поликлиниках города.

Надежда Карташова
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