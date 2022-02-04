04 февраля 2022

Курганских одноклассников поймали на сбыте наркотиков. Им грозит до 20 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, портфель, образование, первый класс, рюкзак, школа, образование
Обвиняемые, по словам источника, учились в одном классе (архивное фото) Фото:

Школьников из Кургана обвиняют в сбыте наркотиков. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, их поймали во время процесса закладывания наркотических веществ.

«Несколько дней назад в Кургане задержали учеников старших классов. Говорят, что у них с собой нашли наркотики. Задержанных отправили в изолятор временного содержания», — рассказал URA.RU источник.

По словам источника, обвиняемые учились в одном классе. «3 февраля в поселке Заозерный областного центра в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области по подозрению в сбыте наркотических средств задержана 17-летняя жительница города», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области. У нее нашли 43 свертка с наркотическим веществом. Еще двух несовершеннолетних сотрудники УМВД задержали 5 февраля. У них нашли наркотические вещества общим весом не менее 350 гр.

Несовершеннолетних отправили под домашний арест. Следователи выявляют возможные другие эпизоды деятельности преступной группы. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что задержанные воспитываются в благополучных семьях. Они и их родители ранее не попадали в поле зрения полиции. По данным УМВД, молодые люди координировали действия закладчицы. В статье 228.1 УК РФ указано, что за незаконное производство или сбыт наркотиков грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. В некоторых случаях возможно и пожизненное лишение свободы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школьников из Кургана обвиняют в сбыте наркотиков. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, их поймали во время процесса закладывания наркотических веществ. «Несколько дней назад в Кургане задержали учеников старших классов. Говорят, что у них с собой нашли наркотики. Задержанных отправили в изолятор временного содержания», — рассказал URA.RU источник. По словам источника, обвиняемые учились в одном классе. «3 февраля в поселке Заозерный областного центра в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области по подозрению в сбыте наркотических средств задержана 17-летняя жительница города», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области. У нее нашли 43 свертка с наркотическим веществом. Еще двух несовершеннолетних сотрудники УМВД задержали 5 февраля. У них нашли наркотические вещества общим весом не менее 350 гр. Несовершеннолетних отправили под домашний арест. Следователи выявляют возможные другие эпизоды деятельности преступной группы. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что задержанные воспитываются в благополучных семьях. Они и их родители ранее не попадали в поле зрения полиции. По данным УМВД, молодые люди координировали действия закладчицы. В статье 228.1 УК РФ указано, что за незаконное производство или сбыт наркотиков грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. В некоторых случаях возможно и пожизненное лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...