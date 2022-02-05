Первое заседание депутаты ЯНАО посвятят тишине и покою

Заседание законодательного собрания ЯНАО пройдет 17 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На первом в этом году заседании регионального парламента ЯНАО депутаты обсудят закон об обеспечении тишины и покоя граждан. Это следует из проекта повестки опубликованного на сайте законодательного собрания региона.

«Проект повестки шестнадцатого заседания законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва 17 февраля 2022 года», — говорится в документе. Всего в повестке 11 вопросов и закон о тишине будет четвертым.

В прошлом году парламентарии уже вносили штрафные санкции за нарушение тишины в закон об административных правонарушениях. Сейчас же депутаты решили создать базовый закон, который закрепит требования, необходимые для выполнения физическими и юридическим лицами. «В законе об административных правонарушениях были прописаны только штрафные санкции и время (тишины — прим. URA.RU), но при этом там не было требований», — пояснили в пресс-службе заксобрания ЯНАО.

Кроме того, депутаты обсудят внесение изменений в стратегию социально-экономического развития округа до 2035 года, поднимут вопрос об обращении к Министру сельского хозяйства РФ, рассмотрят ряд других тем.