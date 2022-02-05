Челябинский политтехнолог Сергей Клесун судится с семьей директора и совладелец группы предприятий «Компаньон» Арсена Унаняна. Как заявил политконсультант URA.RU, попытка купить квартиру у риелтера квартиру, принадлежащую его отцу, обернулась потерей двух млн рублей.
По словам Клесуна, он решил купить квартиру и обратился к Унаняну, как к знакомому риелтору. Тот предложил для продажи квартиру своего отца, пояснив, что деньгами от реализации недвижимости собирается гасить ипотеку. Был составлен и заверен договор. Но, когда пришло время получать документы, оказалось, что Унанян под эту квартиру оформил новый кредит — и теперь она находится под арестом. История тянется с начала октября. По словам Клесуна, он больше не верит обещаниям Унаняна и поэтому подал в суд.
«Юристы посоветовали мне не публичить эту историю, так как это усложнит процесс возврата денег. Но, чисто по-человечески, не могу сделать иначе. Если умолчать, то может пострадать кто-то еще. Не только деньгами, но и потраченными нервами, а это, поверьте, очень неприятно», — пояснил URA.RU Клесун.
Унанян считается одним из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходят крупные сделки с недвижимостью. Телефон Унаняна в момент публикации был недоступен. Агентство готово представить ему возможность высказаться.
Скрин: база дел Центрального районного суда Челябинска
Челябинский политтехнолог Сергей Клесун судится с семьей директора и совладелец группы предприятий «Компаньон» Арсена Унаняна. Как заявил политконсультант URA.RU, попытка купить квартиру у риелтера квартиру, принадлежащую его отцу, обернулась потерей двух млн рублей. По словам Клесуна, он решил купить квартиру и обратился к Унаняну, как к знакомому риелтору. Тот предложил для продажи квартиру своего отца, пояснив, что деньгами от реализации недвижимости собирается гасить ипотеку. Был составлен и заверен договор. Но, когда пришло время получать документы, оказалось, что Унанян под эту квартиру оформил новый кредит — и теперь она находится под арестом. История тянется с начала октября. По словам Клесуна, он больше не верит обещаниям Унаняна и поэтому подал в суд. «Юристы посоветовали мне не публичить эту историю, так как это усложнит процесс возврата денег. Но, чисто по-человечески, не могу сделать иначе. Если умолчать, то может пострадать кто-то еще. Не только деньгами, но и потраченными нервами, а это, поверьте, очень неприятно», — пояснил URA.RU Клесун. Унанян считается одним из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходят крупные сделки с недвижимостью. Телефон Унаняна в момент публикации был недоступен. Агентство готово представить ему возможность высказаться.