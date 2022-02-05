К влиятельному риелтеру Арсену Унаняну (на фото) возникли претензии у политконсультанта Сергея Клесуна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский политтехнолог Сергей Клесун судится с семьей директора и совладелец группы предприятий «Компаньон» Арсена Унаняна. Как заявил политконсультант URA.RU, попытка купить квартиру у риелтера квартиру, принадлежащую его отцу, обернулась потерей двух млн рублей.

По словам Клесуна, он решил купить квартиру и обратился к Унаняну, как к знакомому риелтору. Тот предложил для продажи квартиру своего отца, пояснив, что деньгами от реализации недвижимости собирается гасить ипотеку. Был составлен и заверен договор. Но, когда пришло время получать документы, оказалось, что Унанян под эту квартиру оформил новый кредит — и теперь она находится под арестом. История тянется с начала октября. По словам Клесуна, он больше не верит обещаниям Унаняна и поэтому подал в суд.

«Юристы посоветовали мне не публичить эту историю, так как это усложнит процесс возврата денег. Но, чисто по-человечески, не могу сделать иначе. Если умолчать, то может пострадать кто-то еще. Не только деньгами, но и потраченными нервами, а это, поверьте, очень неприятно», — пояснил URA.RU Клесун.

Унанян считается одним из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходят крупные сделки с недвижимостью. Телефон Унаняна в момент публикации был недоступен. Агентство готово представить ему возможность высказаться.

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