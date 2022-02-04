Власти Кургана отменили объединение школы с детским садом

Детские сады №140 и №132 снова станут отдельными юридическими лицами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

Курганский детский сад №140, который в начале 2020 года вошел в состав школы №51, а затем — в состав лицея №12, снова станет отдельным юридическим лицом. Постановление городской администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана „Лицей № 12“ в форме выделения из его состава одного юридического лица. Присвоить выделенному учреждению полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана „Детский сад №140“», — говорится в документе.

Реорганизацию требуется провести в срок до 30 апреля. «Решение принято в целях повышения качества дошкольного и общего образования. В соответствии с установленным порядком перед принятием решения проведена экспертная оценка о реорганизации образовательной организации», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. По данным городских властей, в дальнейшем также планируется реорганизация школы №55 в форме выделения из ее состава детского сада №132.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце 2019 года власти Кургана приняли решение объединить детский сад №140 «Незабудка» (микрорайон Керамзитный) со школой №51 и детский сад №132 «Лесная сказка» (микрорайон Глинки) со школой №55. Эта реорганизация завершилась в начале 2020 года. Спустя год школа №51 (вместе с детским садом №140) вошла в состав лицея №12, расположенного в центре города. В мэрии тогда заявляли, что объединение детсадов и школ позволит детям развиваться в одном образовательном учреждении, а также увеличить зарплату учителям в учреждениях, где из-за низкой наполняемости не хватает средств в фонде стимулирования педагогов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам