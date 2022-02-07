Россия завоевала медаль в прыжках с трамплина впервые за 54 года

07 февраля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Россияне отличились в прыжках с трамплина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская команда завоевала серебро в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в telegram-канале Олимпийского комитета РФ. «Даааааа! Забираем серебро в прыжках на лыжах с трамплина!» — говорится в сообщении. Победу обеспечили спортсмены Евгений Климов из Перми, Данил Садреев из Лениногорска, Ирина Аввакумова из Мурманска и Ирма Махиня из Сочи. Это первая медаль в прыжках с трамплином за 54 года. Последний раз Россия завоевывала награду в 1968 году. Тогда золотую медаль в прыжках с большого трамплина получил советский спортсмен Владимир Белоусов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что прыжки на лыжах с трамплина являются одним из его любимых видов спорта. Также он отметил биатлон, фигурное катание, хоккей и горные лыжи. Путин уточнил, что из-за нехватки времени он смотрит спортивные соревнования только по телевизору. Сейчас сборная Олимпийского комитета РФ занимает второе место в медальном зачете. У российских спортсменов две золотых медали, три серебряных и две бронзовых. На первой строчке медального зачета разместилась Швеция. У нее всего три медали, но все золотые. В понедельник, 7 февраля сборная Олимпийского комитета России получила золотые медали по итогам командного турнира. Она набрала 74 очка. На втором месте оказались США (58 баллов), на третьем — Япония (54 балла). Досрочную победу российских фигуристов обеспечило выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская команда завоевала серебро в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в telegram-канале Олимпийского комитета РФ. «Даааааа! Забираем серебро в прыжках на лыжах с трамплина!» — говорится в сообщении. Победу обеспечили спортсмены Евгений Климов из Перми, Данил Садреев из Лениногорска, Ирина Аввакумова из Мурманска и Ирма Махиня из Сочи. Это первая медаль в прыжках с трамплином за 54 года. Последний раз Россия завоевывала награду в 1968 году. Тогда золотую медаль в прыжках с большого трамплина получил советский спортсмен Владимир Белоусов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что прыжки на лыжах с трамплина являются одним из его любимых видов спорта. Также он отметил биатлон, фигурное катание, хоккей и горные лыжи. Путин уточнил, что из-за нехватки времени он смотрит спортивные соревнования только по телевизору. Сейчас сборная Олимпийского комитета РФ занимает второе место в медальном зачете. У российских спортсменов две золотых медали, три серебряных и две бронзовых. На первой строчке медального зачета разместилась Швеция. У нее всего три медали, но все золотые. В понедельник, 7 февраля сборная Олимпийского комитета России получила золотые медали по итогам командного турнира. Она набрала 74 очка. На втором месте оказались США (58 баллов), на третьем — Япония (54 балла). Досрочную победу российских фигуристов обеспечило выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, передает «Федеральное агентство новостей».