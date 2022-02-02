Путин рассказал о любимых видах спорта

03 февраля 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Среди своих любимых спорта Владимир Путин назвал биатлон, фигурное катание и хоккей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Медиакорпорации Китая о своей любви к горным лыжам, биатлону и фигурному катанию. Также глава государства отметил, что он принимает участие в мероприятиях Ночной хоккейной лиги, если ему позволяет график. «При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля. Президент РФ отметил в интервью, что из-за нехватки времени спортивные соревнования он смотрит только по телевизору. Однако глава государства принимает участие в мероприятиях Ночной хоккейной лиги, если ему позволяет график. Главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что в мае 2021 года во время матча президент РФ забил восемь шайб. Путин выразил надежду, что российские хоккеисты достойно выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, соревнования по этому виду спорта будут яркими и запоминающимися. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Пекин стал первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Ранее стало известно, что зимние Игры-2022 намерен посетить Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России будет передвигаться по Китаю на своем автомобиле. В делегацию будет входить минимальное число лиц. США, напротив, решили устроить зимней Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Медиакорпорации Китая о своей любви к горным лыжам, биатлону и фигурному катанию. Также глава государства отметил, что он принимает участие в мероприятиях Ночной хоккейной лиги, если ему позволяет график. «При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля. Президент РФ отметил в интервью, что из-за нехватки времени спортивные соревнования он смотрит только по телевизору. Однако глава государства принимает участие в мероприятиях Ночной хоккейной лиги, если ему позволяет график. Главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что в мае 2021 года во время матча президент РФ забил восемь шайб. Путин выразил надежду, что российские хоккеисты достойно выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, соревнования по этому виду спорта будут яркими и запоминающимися. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Пекин стал первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Ранее стало известно, что зимние Игры-2022 намерен посетить Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России будет передвигаться по Китаю на своем автомобиле. В делегацию будет входить минимальное число лиц. США, напротив, решили устроить зимней Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.