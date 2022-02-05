В свободное от работы время Галимов поет в здании шиномонтажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Тиктокер из Челябинска Альберт Галимов, которого многие знают, как «поющего шиномонтажника», поддержал в социальных сетях сборную олимпийского комитета России. Блогер спел песню «Давай, Россия».

«Поддержим Россию! Победы нашим спортсменам!», — написал под видео тиктокер.

Подписчики оценили такой жест тиктокера. Многие написали в комментариях, что Альберту надо лететь в Китай в качестве группы поддержки.

XXIV Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На парад открытия сборную ОКР выводила челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. Вместе с ней знаменосцем выбрали хоккеиста ХК «Динамо-Москва» Вадима Шипачева.

Спустя три дня соревнований сборная ОКР (Олимпийский Комитет России) занимает второе место в общемедальном зачете. Первую строчку в таблице занимает сборная Нидерландов.