05 февраля 2022
04 февраля 2022

Шиномонтажник-тиктокер из Челябинска спел для олимпийской сборной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шиномонтаж. Клипарт. Курган, шиномонтаж, колесо автомобиля, автосервис, зимняя резина, смена шин
В свободное от работы время Галимов поет в здании шиномонтажа Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Тиктокер из Челябинска Альберт Галимов, которого многие знают, как «поющего шиномонтажника», поддержал в социальных сетях сборную олимпийского комитета России. Блогер спел песню «Давай, Россия».

«Поддержим Россию! Победы нашим спортсменам!», — написал под видео тиктокер.

Подписчики оценили такой жест тиктокера. Многие написали в комментариях, что Альберту надо лететь в Китай в качестве группы поддержки.

XXIV Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На парад открытия сборную ОКР выводила челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. Вместе с ней знаменосцем выбрали хоккеиста ХК «Динамо-Москва» Вадима Шипачева.

Спустя три дня соревнований сборная ОКР (Олимпийский Комитет России) занимает второе место в общемедальном зачете. Первую строчку в таблице занимает сборная Нидерландов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тиктокер из Челябинска Альберт Галимов, которого многие знают, как «поющего шиномонтажника», поддержал в социальных сетях сборную олимпийского комитета России. Блогер спел песню «Давай, Россия». «Поддержим Россию! Победы нашим спортсменам!», — написал под видео тиктокер. Подписчики оценили такой жест тиктокера. Многие написали в комментариях, что Альберту надо лететь в Китай в качестве группы поддержки. XXIV Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На парад открытия сборную ОКР выводила челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. Вместе с ней знаменосцем выбрали хоккеиста ХК «Динамо-Москва» Вадима Шипачева. Спустя три дня соревнований сборная ОКР (Олимпийский Комитет России) занимает второе место в общемедальном зачете. Первую строчку в таблице занимает сборная Нидерландов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...