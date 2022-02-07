Фирма брата вице-спикера свердловского заксо готова к банкротству

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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Суд запустил процедуру банкротства компании «СУ-196» Фото:

Компания брата депутата свердловского заксобрания Армена Карапетяна Рафика Карапетяна «СУ-196» может быть признана банкротом после проведения анализа ее финансового состояния. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда Свердловской области.

«Признать требования о признании ООО „СУ-196“ несостоятельным (банкротом) обоснованными, ввести в отношении должника процедуру наблюдения», — говорится в определении, опубликованном на сайте суда. Дело о банкротстве компании будут рассматривать 24 мая. Требование о признании компании банкротом внесло ООО «Нафта групп», поскольку «СУ-196» задолжала ему больше двух миллионов рублей, не выплаченных с 2019 года.

URA.RU обратилось к Армену Карапетяну. Он сообщил, что не занимается делами компании и не владеет никакой информацией о ней. Контактов Рафика Карапетяна нет в распоряжении редакции.

Раннее компанией «СУ-196», имевшей тогда название «ЭММА», руководил Армен Карапетян. После 2012 года он переписал фирму на брата. Переименование компании связывают с занесением ее в черный список, из-за чего исполнение контрактов было невозможно. В 2019 году Управление автомобильных дорог Свердловской области выиграло суд у «СУ-196», в результате чего компания должна была выплатить 9,5 млн рублей.

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Компания брата депутата свердловского заксобрания Армена Карапетяна Рафика Карапетяна «СУ-196» может быть признана банкротом после проведения анализа ее финансового состояния. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда Свердловской области. «Признать требования о признании ООО „СУ-196“ несостоятельным (банкротом) обоснованными, ввести в отношении должника процедуру наблюдения», — говорится в определении, опубликованном на сайте суда. Дело о банкротстве компании будут рассматривать 24 мая. Требование о признании компании банкротом внесло ООО «Нафта групп», поскольку «СУ-196» задолжала ему больше двух миллионов рублей, не выплаченных с 2019 года. URA.RU обратилось к Армену Карапетяну. Он сообщил, что не занимается делами компании и не владеет никакой информацией о ней. Контактов Рафика Карапетяна нет в распоряжении редакции. Раннее компанией «СУ-196», имевшей тогда название «ЭММА», руководил Армен Карапетян. После 2012 года он переписал фирму на брата. Переименование компании связывают с занесением ее в черный список, из-за чего исполнение контрактов было невозможно. В 2019 году Управление автомобильных дорог Свердловской области выиграло суд у «СУ-196», в результате чего компания должна была выплатить 9,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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