Фирма брата вице-спикера свердловского заксо готова к банкротству

Суд запустил процедуру банкротства компании «СУ-196» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания брата депутата свердловского заксобрания Армена Карапетяна Рафика Карапетяна «СУ-196» может быть признана банкротом после проведения анализа ее финансового состояния. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда Свердловской области.

«Признать требования о признании ООО „СУ-196“ несостоятельным (банкротом) обоснованными, ввести в отношении должника процедуру наблюдения», — говорится в определении, опубликованном на сайте суда. Дело о банкротстве компании будут рассматривать 24 мая. Требование о признании компании банкротом внесло ООО «Нафта групп», поскольку «СУ-196» задолжала ему больше двух миллионов рублей, не выплаченных с 2019 года.

URA.RU обратилось к Армену Карапетяну. Он сообщил, что не занимается делами компании и не владеет никакой информацией о ней. Контактов Рафика Карапетяна нет в распоряжении редакции.

Раннее компанией «СУ-196», имевшей тогда название «ЭММА», руководил Армен Карапетян. После 2012 года он переписал фирму на брата. Переименование компании связывают с занесением ее в черный список, из-за чего исполнение контрактов было невозможно. В 2019 году Управление автомобильных дорог Свердловской области выиграло суд у «СУ-196», в результате чего компания должна была выплатить 9,5 млн рублей.

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