Сбербанк продает нефтяную компанию в ХМАО

В ХМАО Сбербанк продает права на нефтяную компанию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нягани (ХМАО) Сбербанк продает права на ООО «Нефтяная Компания Красноленинскнефтегаз» за 320 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано банком на «Авито».

«Предлагаем выкупить у банка права к ООО „Нефтяная Компания Красноленинскнефтегаз“, обеспеченные следующим имуществом: залог коммерческой и складской недвижимости; залог 100% долей в уставном капитале заемщика; залог имущественных прав по контрактам (подряд на бурение скважин); поручительство бенефициара и связанных юридических лиц», — сказано в объявлении банка. Также в сумму сделки входит производственное оборудование по бурению скважин и 10 единиц спецтехники.

Передача прав требования связана с процедурой банкротства компании. «Нефтяная Компания Красноленинскнефтегаз» является крупным активом группы аффилированных нефтесервисных компаний, которая занимается бурением и капитальным ремонтом скважин в ХМАО и ЯНАО. Компания зарегистрирована в Нягани.