За проект мэра Екатеринбурга заплатит губернатор другого региона

07 февраля 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Переговоры между чиновниками из двух регионов прошли в начале февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство Московской области поможет мэрии Екатеринбурга с восстановлением могилы основателя города Василия Татищева в деревне Шахматово и обустройством дороги к ней. Соответствующая договоренность была достигнута на прошлой неделе. По словам источника URA.RU, работы, которые планируется завершить к 300-летию уральской столицы, будут стоить около 50 миллионов рублей. «[Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам] Галямов несколько дней назад встречался с замгубернатора Подмосковья, и от кабмина была дана гарантия, что Московская область не только поможет с прохождением бюрократических процедур, но и оплатит восстановление дороги к могиле, хотя изначально это не предполагалось», — поделился собеседник агентства, участвовавший в утреннем совещании с участием Галямова. По его словам, в ближайшее время свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит своему коллеге из Подмосковья Алексею Воробьеву официальное письмо — для соблюдения политеса. В разговоре с URA.RU Галямов подтвердил договоренность. «Действительно, по поручению губернатора и главы [города Алексея Орлова] я встречался с коллегами из Московской области. Спасибо им за поддержку и понимание, насколько этот проект важен для нас», — сказал чиновник. Впервые о планах восстановить могилу Татищева и подъезд к ней мэр Орлов заявил в августе 2021-го, в преддверии Дня города. Перед этим он ездил на могилу вместе с Галямовым и вице-мэром по политике и СМИ Сергеем Плахотиным. Тогда Орлов говорил, что задумка, скорее всего, будет оплачена екатеринбургскими бизнесменами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство Московской области поможет мэрии Екатеринбурга с восстановлением могилы основателя города Василия Татищева в деревне Шахматово и обустройством дороги к ней. Соответствующая договоренность была достигнута на прошлой неделе. По словам источника URA.RU, работы, которые планируется завершить к 300-летию уральской столицы, будут стоить около 50 миллионов рублей. «[Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам] Галямов несколько дней назад встречался с замгубернатора Подмосковья, и от кабмина была дана гарантия, что Московская область не только поможет с прохождением бюрократических процедур, но и оплатит восстановление дороги к могиле, хотя изначально это не предполагалось», — поделился собеседник агентства, участвовавший в утреннем совещании с участием Галямова. По его словам, в ближайшее время свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит своему коллеге из Подмосковья Алексею Воробьеву официальное письмо — для соблюдения политеса. В разговоре с URA.RU Галямов подтвердил договоренность. «Действительно, по поручению губернатора и главы [города Алексея Орлова] я встречался с коллегами из Московской области. Спасибо им за поддержку и понимание, насколько этот проект важен для нас», — сказал чиновник. Впервые о планах восстановить могилу Татищева и подъезд к ней мэр Орлов заявил в августе 2021-го, в преддверии Дня города. Перед этим он ездил на могилу вместе с Галямовым и вице-мэром по политике и СМИ Сергеем Плахотиным. Тогда Орлов говорил, что задумка, скорее всего, будет оплачена екатеринбургскими бизнесменами.