Уральский полпред дал вводные из-за массовых заражений в МВД

07 февраля 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев собрал оперативное совещание по коронавирусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В уральских регионах, где стали массово заражаться коронавирусом учителя и полицейские, необходимо перераспределять трудовые ресурсы так, чтобы школы и органы МВД могли продолжать работу. Такую установку на оперативном совещании дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Рост заболеваемости привел к значительному напряжению в работе всех систем. В таком режиме работают учреждения здравоохранения. Не меньшие трудности испытывают системы образования и правоохранительных органов — болеют учителя, болеют сотрудники МВД. В этот период крайне важно оперативно принимать организационные решения, эффективно перераспределять ресурсы», — сделал акцент Владимир Якушев. По данным полпредства, инфекция на Урале распространяется несколько быстрее, чем в среднем по России. Коэффициент Rt в округе составляет 1,38, в стране — 1,33. Стремительно растет число заболевших: 5 февраля в УрФО был установлен максимум с начала пандемии — 20 103 случаев за сутки. Вместе с тем Якушев обратил внимание, что власти уральских регионов не должны концентрироваться лишь на проблемах с COVID: «Ни в коем случае нельзя забывать и о других ключевых задачах, решение которых влияет на качество жизни граждан». Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса среди полицейских случилась в Свердловской области. Омикрон-штаммом массово заразились сотрудники регионального главка и УМВД по Екатеринбургу. Утверждалось, что в уральской столице заболели до 50% силовиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В уральских регионах, где стали массово заражаться коронавирусом учителя и полицейские, необходимо перераспределять трудовые ресурсы так, чтобы школы и органы МВД могли продолжать работу. Такую установку на оперативном совещании дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Рост заболеваемости привел к значительному напряжению в работе всех систем. В таком режиме работают учреждения здравоохранения. Не меньшие трудности испытывают системы образования и правоохранительных органов — болеют учителя, болеют сотрудники МВД. В этот период крайне важно оперативно принимать организационные решения, эффективно перераспределять ресурсы», — сделал акцент Владимир Якушев. По данным полпредства, инфекция на Урале распространяется несколько быстрее, чем в среднем по России. Коэффициент Rt в округе составляет 1,38, в стране — 1,33. Стремительно растет число заболевших: 5 февраля в УрФО был установлен максимум с начала пандемии — 20 103 случаев за сутки. Вместе с тем Якушев обратил внимание, что власти уральских регионов не должны концентрироваться лишь на проблемах с COVID: «Ни в коем случае нельзя забывать и о других ключевых задачах, решение которых влияет на качество жизни граждан». Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса среди полицейских случилась в Свердловской области. Омикрон-штаммом массово заразились сотрудники регионального главка и УМВД по Екатеринбургу. Утверждалось, что в уральской столице заболели до 50% силовиков.