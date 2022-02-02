СМИ: свердловские полицейские массово заболели «Омикроном»

По информации источников, из-за заболевших полицейских усилился кадровый кризис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу массово заболели омикрон-штаммом коронавируса, из-за чего кадровый кризис в ведомстве усугубился. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«У нас куча народу болеет. Народу остро не хватает. Кто на ногах — просто зашивается из-за выросшей нагрузки», — приводит портал Е1.ru слова инсайдера. Он подчеркнул, что в свердловском главке заразился не только личный состав, но и начальство.

Другой источник сообщил журналистам портала, что такая же ситуация наблюдается и в УМВД по Екатеринбургу, где усиливается кадровый дефицит. По его словам, заболели почти 50% сотрудников.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД РФ сообщил URA.RU, что прокомментирует информацию чуть позже. URA.RU направило запрос в свердловский оперштаб по борьбе с инфекцией. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее собеседники URA.RU сообщали, что в свердловской полиции наблюдается острый некомплект, при котором вакантными остаются 30% мест. Информацию об этом агентству частично подтвердили в управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области.