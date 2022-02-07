В Екатеринбурге задержали подростка за рулем каршерингового авто

Подросток использовал чужой аккаунт каршеринга для аренды авто Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники ДПС задержали подростка, управляющего каршершеринговым авто на ул. Бебеля в Екатеринбурге. Подросток на ходу выпрыгнул из авто, которое затем врезалось в припаркованную «Ауди». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«Во время движения транспортного средства, открылись передние двери и из автомобиля с водительского и переднего пассажирского сидения выпрыгнули два молодых человека <…>, а автомобиль самостоятельно продолжил движение, столкнулась с припаркованной автомашиной „Ауди“ после чего остановился. Инспекторами ДПС задержан убегавший водитель», — сообщает пресс-служба.

После задержания подросток рассказал полицейским, что не остановился из-за испуга. Молодого водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Ранее Минцифры РФ сообщало, что с 1 января 2022 года у водителей такси и машин в каршеринге могут начать собирать биометрические данные для их идентификации. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что биометрическую систему идентификации пассажиров планируется ввести в самолетах, поездах и общественном транспорте к 2024 году.