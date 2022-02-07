07 февраля 2022

В Екатеринбурге задержали подростка за рулем каршерингового авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток использовал чужой аккаунт каршеринга для аренды авто Фото:

Сотрудники ДПС задержали подростка, управляющего каршершеринговым авто на ул. Бебеля в Екатеринбурге. Подросток на ходу выпрыгнул из авто, которое затем врезалось в припаркованную «Ауди». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«Во время движения транспортного средства, открылись передние двери и из автомобиля с водительского и переднего пассажирского сидения выпрыгнули два молодых человека <…>, а автомобиль самостоятельно продолжил движение, столкнулась с припаркованной автомашиной „Ауди“ после чего остановился. Инспекторами ДПС задержан убегавший водитель», — сообщает пресс-служба.

После задержания подросток рассказал полицейским, что не остановился из-за испуга. Молодого водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Ранее Минцифры РФ сообщало, что с 1 января 2022 года у водителей такси и машин в каршеринге могут начать собирать биометрические данные для их идентификации. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что биометрическую систему идентификации пассажиров планируется ввести в самолетах, поездах и общественном транспорте к 2024 году.

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Сотрудники ДПС задержали подростка, управляющего каршершеринговым авто на ул. Бебеля в Екатеринбурге. Подросток на ходу выпрыгнул из авто, которое затем врезалось в припаркованную «Ауди». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «Во время движения транспортного средства, открылись передние двери и из автомобиля с водительского и переднего пассажирского сидения выпрыгнули два молодых человека <…>, а автомобиль самостоятельно продолжил движение, столкнулась с припаркованной автомашиной „Ауди“ после чего остановился. Инспекторами ДПС задержан убегавший водитель», — сообщает пресс-служба. После задержания подросток рассказал полицейским, что не остановился из-за испуга. Молодого водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Ранее Минцифры РФ сообщало, что с 1 января 2022 года у водителей такси и машин в каршеринге могут начать собирать биометрические данные для их идентификации. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что биометрическую систему идентификации пассажиров планируется ввести в самолетах, поездах и общественном транспорте к 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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