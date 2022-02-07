В Перми продают здание ресторана, популярного у политэлиты

Зданием интересуются девелоперы для жилой застройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на торги выставлено здание бывшего ресторана «Живаго». Заведение было известно во всем городе тем, что туда часто заходили VIP-персоны и приезжали звезды. Само строение продают за 130 млн рублей.

«Компания „Конкур-Пермь“ продает на торгах бывшее здание ресторана „Живаго“», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Здание по адресу ул. Ленина, 37 выставлено на продажу вместе с землей площадью 3 тыс. кв. метров.

По мнению экспертов, зданием в основном интересуются девелоперы, которые планируют использовать недвижимость для жилой застройки или других целей, кроме торговли. Ресторан «Живаго» появился здесь в 2004 году и просуществовал до 2017 года, пока не закрылся. Здание продали компании «Конкур-Пермь», которая сделала в строении ТЦ «Zoom». Позже тут открылся магазин торговой сети «Пятерочка», но проработал только до конца 2021 года. Заявку на торги можно подать до 3 марта, итоги аукциона подведут 10 марта.

Бывший ресторан «Живаго» был известен во всем городе. Здесь обедали члены популярной немецкой рок-группы Scorpions, устраивал драки сын экс-губернатора края Олега Чиркунова, часто сидели сотрудники городской и краевой администрации.

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