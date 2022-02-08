Инсайд: первый замглавы курганского СУ СК уезжает в другой регион

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, цымбаленко дмитрий
По данным источников, Дмитрий Цымбаленко переводится на равнозначную должность в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Первый замглавы следственного управления СК по Курганской области Дмитрий Цымбаленко покинул эту должность. Об этом URA.RU сообщили собственные источники, близкие к силовым структурам.

«Цымбаленко вчера отработал последний день. Проводили с почестями на новое место, куда должен выйти уже в конце недели — первым замом руководителя СУ СК России по ЯНАО. Ушла целая эпоха, он ведь у истоков стоял», — рассказал один из инсайдеров.

В СУ СК России по Курганской области от комментариев отказались. Получить оперативные комментарии в СУ СК по ЯНАО не удалось.

О возможном назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО источники URA.RU сообщали в конце ноября 2021 года. По данным инсайдеров, на тот момент он был предварительно согласован на этот пост. Цымбаленко занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.

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Первый замглавы следственного управления СК по Курганской области Дмитрий Цымбаленко покинул эту должность. Об этом URA.RU сообщили собственные источники, близкие к силовым структурам. «Цымбаленко вчера отработал последний день. Проводили с почестями на новое место, куда должен выйти уже в конце недели — первым замом руководителя СУ СК России по ЯНАО. Ушла целая эпоха, он ведь у истоков стоял», — рассказал один из инсайдеров. В СУ СК России по Курганской области от комментариев отказались. Получить оперативные комментарии в СУ СК по ЯНАО не удалось. О возможном назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО источники URA.RU сообщали в конце ноября 2021 года. По данным инсайдеров, на тот момент он был предварительно согласован на этот пост. Цымбаленко занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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