Инсайд: первый замглавы курганского СУ СК уезжает в другой регион

08 февраля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

По данным источников, Дмитрий Цымбаленко переводится на равнозначную должность в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Первый замглавы следственного управления СК по Курганской области Дмитрий Цымбаленко покинул эту должность. Об этом URA.RU сообщили собственные источники, близкие к силовым структурам. «Цымбаленко вчера отработал последний день. Проводили с почестями на новое место, куда должен выйти уже в конце недели — первым замом руководителя СУ СК России по ЯНАО. Ушла целая эпоха, он ведь у истоков стоял», — рассказал один из инсайдеров. В СУ СК России по Курганской области от комментариев отказались. Получить оперативные комментарии в СУ СК по ЯНАО не удалось. О возможном назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО источники URA.RU сообщали в конце ноября 2021 года. По данным инсайдеров, на тот момент он был предварительно согласован на этот пост. Цымбаленко занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый замглавы следственного управления СК по Курганской области Дмитрий Цымбаленко покинул эту должность. Об этом URA.RU сообщили собственные источники, близкие к силовым структурам. «Цымбаленко вчера отработал последний день. Проводили с почестями на новое место, куда должен выйти уже в конце недели — первым замом руководителя СУ СК России по ЯНАО. Ушла целая эпоха, он ведь у истоков стоял», — рассказал один из инсайдеров. В СУ СК России по Курганской области от комментариев отказались. Получить оперативные комментарии в СУ СК по ЯНАО не удалось. О возможном назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО источники URA.RU сообщали в конце ноября 2021 года. По данным инсайдеров, на тот момент он был предварительно согласован на этот пост. Цымбаленко занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.