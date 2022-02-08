Инсайд: первый замглавы курганского СУ СК уезжает в другой регион

Первый замглавы следственного управления СК по Курганской области Дмитрий Цымбаленко покинул эту должность. Об этом URA.RU сообщили собственные источники, близкие к силовым структурам.
«Цымбаленко вчера отработал последний день. Проводили с почестями на новое место, куда должен выйти уже в конце недели — первым замом руководителя СУ СК России по ЯНАО. Ушла целая эпоха, он ведь у истоков стоял», — рассказал один из инсайдеров.
В СУ СК России по Курганской области от комментариев отказались. Получить оперативные комментарии в СУ СК по ЯНАО не удалось.
О возможном назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО источники URA.RU сообщали в конце ноября 2021 года. По данным инсайдеров, на тот момент он был предварительно согласован на этот пост. Цымбаленко занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.
Первый замглавы следственного управления СК по Курганской области Дмитрий Цымбаленко покинул эту должность. Об этом URA.RU сообщили собственные источники, близкие к силовым структурам. «Цымбаленко вчера отработал последний день. Проводили с почестями на новое место, куда должен выйти уже в конце недели — первым замом руководителя СУ СК России по ЯНАО. Ушла целая эпоха, он ведь у истоков стоял», — рассказал один из инсайдеров. В СУ СК России по Курганской области от комментариев отказались. Получить оперативные комментарии в СУ СК по ЯНАО не удалось. О возможном назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО источники URA.RU сообщали в конце ноября 2021 года. По данным инсайдеров, на тот момент он был предварительно согласован на этот пост. Цымбаленко занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.