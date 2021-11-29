В Кургане обсуждается, что первый замглавы СУ СК уедет в ЯНАО

Первый замглавы СУ СКР по Курганской области Дмитрий Цымбаленко переезжает в ЯНАО. Там он может занять аналогичную должность. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры, приближенные к силовикам.
«Дмитрий Иванович предварительно согласован на аналогичную должность в Ямало-Ненецком автономном округе, то есть первым заместителем руководителя», — уточнили источники. В следственном управлении Курганской области комментировать эту информацию не стали. Оперативно получить комментарии пресс-службы СУ СКР по ЯНАО не удалось. Представители ведомства на момент публикации на запрос агентства не ответили.
На сайте СУ СКР по ЯНАО указано, что руководителем управления является Андрей Егоров. При этом его заместители на сайте ведомства не указаны.
Ранее URA.RU писало, что из Курганской области уезжает первый заместитель руководителя СУ СК России по Курганской области Дмитрий Цымбаленко. В Кургане он занимает должность первого заместителя руководителя следственного управления с 2008 года. Ранее он работал в прокуратуре Курганской области с марта 2004 года, занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.
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