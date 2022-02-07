Жительницу ЯНАО с острой болью не приняли в больнице

08 февраля 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Девушка считает, что острая боль в груди могла быть вызвана пневмонией или воспалением легких Фото: Илья Московец © URA.RU Жительницу Надыма (ЯНАО) с острой болью в груди не приняли в больнице. Как сообщает девушка в соцсети «ВКонтакте», она вызвала врача на дом, но он не приехал, а после личного обращения в поликлинику ее отправили в красную зону ожидать помощь, где к жительнице никто не подошел. «Я конечно все понимаю, но что происходит с поликлиникой? Про красную зону вообще молчу, меня сегодня с острой болью не приняли, на регистрации вообще никого не было! По неотложке — так же отказали, отправили назад! У меня острая боль с грудной клеткой не могу сделать вздох, хоть сдохни, вызвала врача на дом с утра, сказали до 19:00 ожидайте, время 19:00 врача нет, звоню говорят приедут, ждите. Что происходит с Надымом? Почему такие ужасные условия врачей?», — написала Ксения Ковалевская в группе «Злой и добрый надымчанин». Девушка также добавила, что, не дождавшись врача, вызвала скорую помощь. «Я вчера не дождавшись врача именно так и сделала, вызвала скорую медицинскую помощь. По итогу они сами не врачи, не могут просканировать мою грудную клетку», — написала Ксения Ковалевская. В департаменте здравоохранения ЯНАО девушке ответили, что вызовы врача на дом к пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа обслуживаются в течение суток. «Безусловно, врачи стараются обслужить максимальное количество вызов за более короткий промежуток времени. Сейчас ситуация по заболеваемости ОРВИ в Надыме и Надымском районе остается крайне напряженной. По информации Надымской ЦРБ, Ваш вызов был оформлен вечером, 7 февраля. В настоящее время врач уже выехал к Вам. Ожидайте. Напомним, при ухудшении самочувствия необходимо вызывать скорую помощь. Просим проявить понимание», — добавили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительницу Надыма (ЯНАО) с острой болью в груди не приняли в больнице. Как сообщает девушка в соцсети «ВКонтакте», она вызвала врача на дом, но он не приехал, а после личного обращения в поликлинику ее отправили в красную зону ожидать помощь, где к жительнице никто не подошел. «Я конечно все понимаю, но что происходит с поликлиникой? Про красную зону вообще молчу, меня сегодня с острой болью не приняли, на регистрации вообще никого не было! По неотложке — так же отказали, отправили назад! У меня острая боль с грудной клеткой не могу сделать вздох, хоть сдохни, вызвала врача на дом с утра, сказали до 19:00 ожидайте, время 19:00 врача нет, звоню говорят приедут, ждите. Что происходит с Надымом? Почему такие ужасные условия врачей?», — написала Ксения Ковалевская в группе «Злой и добрый надымчанин». Девушка также добавила, что, не дождавшись врача, вызвала скорую помощь. «Я вчера не дождавшись врача именно так и сделала, вызвала скорую медицинскую помощь. По итогу они сами не врачи, не могут просканировать мою грудную клетку», — написала Ксения Ковалевская. В департаменте здравоохранения ЯНАО девушке ответили, что вызовы врача на дом к пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа обслуживаются в течение суток. «Безусловно, врачи стараются обслужить максимальное количество вызов за более короткий промежуток времени. Сейчас ситуация по заболеваемости ОРВИ в Надыме и Надымском районе остается крайне напряженной. По информации Надымской ЦРБ, Ваш вызов был оформлен вечером, 7 февраля. В настоящее время врач уже выехал к Вам. Ожидайте. Напомним, при ухудшении самочувствия необходимо вызывать скорую помощь. Просим проявить понимание», — добавили в ведомстве.