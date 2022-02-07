Челябинец порезал себя ножом, чтобы скрыть преступление

Мужчину обвиняют в убийстве своей подруге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Челябинска порезал себя ножом, чтобы избежать уголовного наказания за убийство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по региону, перед этим он убил свою 26-летнюю подругу.

«В ходе бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшей удар ножом. А в последствии нанес ножевые ранения себе, для инсценировки самообороны и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении пресс-службы управления СКР региона.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся мероприятия по сбору улик и составлению доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.