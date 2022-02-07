07 февраля 2022

Челябинец порезал себя ножом, чтобы скрыть преступление

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Мужчину обвиняют в убийстве своей подруге Фото:

Житель Челябинска порезал себя ножом, чтобы избежать уголовного наказания за убийство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по региону, перед этим он убил свою 26-летнюю подругу.

«В ходе бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшей удар ножом. А в последствии нанес ножевые ранения себе, для инсценировки самообороны и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении пресс-службы управления СКР региона.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся мероприятия по сбору улик и составлению доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

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Житель Челябинска порезал себя ножом, чтобы избежать уголовного наказания за убийство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по региону, перед этим он убил свою 26-летнюю подругу. «В ходе бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшей удар ножом. А в последствии нанес ножевые ранения себе, для инсценировки самообороны и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении пресс-службы управления СКР региона. В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся мероприятия по сбору улик и составлению доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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