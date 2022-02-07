В последний день рабочей недели Челябинскую область заметет снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 25-26 градусов мороза будет опускаться температура в Челябинской области 9 и 10 февраля. Затем, вместе с потеплением, на Южный Урал придут метели. Это следует из прогноза областного гидрометцентра.

«Ночью со вторника на среду в Челябинской области ожидается до минус 20, а при прояснении — до 25 градусов мороза. На следующую ночь, с 9 на 10 февраля, — до минус 26 градусов. Днем будет существенно теплее: 5—10 градусов мороза, лишь в низинах до минус 15 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

В ночь на пятницу, 11 февраля, в Челябинской области потеплеет до минус пяти градусов. Но одновременно ожидается снег, который усилится в течение дня. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, в отдельных районах возможны метели. Дневная температура прогнозируется в пределах минус 4—9 градусов.

Скрин: сайт Челябинского ЦГМС