07 февраля 2022

Челябинскую область ждут похолодание и метели. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
В последний день рабочей недели Челябинскую область заметет снегом Фото:

До 25-26 градусов мороза будет опускаться температура в Челябинской области 9 и 10 февраля. Затем, вместе с потеплением, на Южный Урал придут метели. Это следует из прогноза областного гидрометцентра.

«Ночью со вторника на среду в Челябинской области ожидается до минус 20, а при прояснении — до 25 градусов мороза. На следующую ночь, с 9 на 10 февраля, — до минус 26 градусов. Днем будет существенно теплее: 5—10 градусов мороза, лишь в низинах до минус 15 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

В ночь на пятницу, 11 февраля, в Челябинской области потеплеет до минус пяти градусов. Но одновременно ожидается снег, который усилится в течение дня. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, в отдельных районах возможны метели. Дневная температура прогнозируется в пределах минус 4—9 градусов.

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До 25-26 градусов мороза будет опускаться температура в Челябинской области 9 и 10 февраля. Затем, вместе с потеплением, на Южный Урал придут метели. Это следует из прогноза областного гидрометцентра. «Ночью со вторника на среду в Челябинской области ожидается до минус 20, а при прояснении — до 25 градусов мороза. На следующую ночь, с 9 на 10 февраля, — до минус 26 градусов. Днем будет существенно теплее: 5—10 градусов мороза, лишь в низинах до минус 15 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. В ночь на пятницу, 11 февраля, в Челябинской области потеплеет до минус пяти градусов. Но одновременно ожидается снег, который усилится в течение дня. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, в отдельных районах возможны метели. Дневная температура прогнозируется в пределах минус 4—9 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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