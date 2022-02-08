Совфед запретит разделять детей и родителей в самолетах

08 февраля 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Родителей и детей до 12 лет в самолетах будут размещать вместе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Совете Федерации разработали проект приказа Министерства транспорта России, который обязывает авиаперевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах. Соответствующий документ разработал глава профильного комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. «Перевозчик обязан совместно разместить на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста, и следующего вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет», — сообщается в проекте приказа. Копия документа, направленного для рассмотрения главе Минтранса РФ Виталию Савельеву, есть в распоряжении ТАСС. Закон будет действовать в случаях, когда пассажир до начала регистрации на рейс информирует авиакомпанию о необходимости совместного размещения с ребенком. По словам сенатора, нововведение избавит пассажиров и компании от частых судебных разбирательств. В последнее время из-за рассадки детей и родителей в самолетах все чаще стали возникать конфликтные ситуации. Особенно часто такое происходит в лоукостерах. Порой ситуацию удается разрешить только в суде, добавил Кутепов. Кроме того, по его мнению, совместное размещение на борту родителей и детей «обеспечивает безопасность пассажиров». В экстренной ситуации родители окажутся рядом и быстрее смогут среагировать на нее. Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил в Госдуму инициативу об изменении выплат за задержки авиарейсов. По его мнению, компенсацию за задержку вылетов в России следует сделать автоматической. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Совете Федерации разработали проект приказа Министерства транспорта России, который обязывает авиаперевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах. Соответствующий документ разработал глава профильного комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. «Перевозчик обязан совместно разместить на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста, и следующего вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет», — сообщается в проекте приказа. Копия документа, направленного для рассмотрения главе Минтранса РФ Виталию Савельеву, есть в распоряжении ТАСС. Закон будет действовать в случаях, когда пассажир до начала регистрации на рейс информирует авиакомпанию о необходимости совместного размещения с ребенком. По словам сенатора, нововведение избавит пассажиров и компании от частых судебных разбирательств. В последнее время из-за рассадки детей и родителей в самолетах все чаще стали возникать конфликтные ситуации. Особенно часто такое происходит в лоукостерах. Порой ситуацию удается разрешить только в суде, добавил Кутепов. Кроме того, по его мнению, совместное размещение на борту родителей и детей «обеспечивает безопасность пассажиров». В экстренной ситуации родители окажутся рядом и быстрее смогут среагировать на нее. Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил в Госдуму инициативу об изменении выплат за задержки авиарейсов. По его мнению, компенсацию за задержку вылетов в России следует сделать автоматической.