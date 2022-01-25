В России намерены изменить выплаты за задержки авиарейсов

В России хотят сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компенсацию за задержку авиарейсов в России следует сделать автоматической. Соответствующую инициативу глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Несправедливо, когда по закону пассажир должен получить компенсацию, но для этого ему предстоит пройти бюрократический механизм. Не каждый будет тратить на это время, и этим пользуются авиакомпании, не выплачивая пассажирам положенные им средства. Не считаю, что эта мера будет способствовать увеличению роста цен на билеты, так как мы не формируем дополнительных издержек», — рассказал Зотов в разговоре с «Известиями».

Согласно мнению общественников, на данный момент выплата компенсаций пассажирам носит заявительный характер. С учетом того, что размер компенсации в России составляет всего 25 рублей за каждый час задержки рейса, за выплатами обращаются, по данным ООП, не больше 10% пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратура планирует ввести ответственность для авиаперевозчиков за задержку рейсов, овербукинг и нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. Самой непунктуальной компанией в России неоднократно признавались «Уральские авиалинии», директор перевозчика уже объяснил причины частых задержек и опозданий рейсов.

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