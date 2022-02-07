УГМК перекроет центр Екатеринбурга ради стройки научного центра

Улицу Февральской Революции перекроют с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улицу Февральской Революции в Екатеринбурге закроют почти на два года для строительства научно-производственного центра УГМК. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Специализированный застройщик „УГМК-Навигатор“ закроет движение транспорта по улице Февральской Революции. Это необходимо для строительства многофункционального научно-производственного центра», — говорится в сообщении ДИП.

Улицу Февральской Революции закроют от пересечения с улицей Антона Валека до свердловского заксобрания. В пресс-службе девелопера «УГМК-Навигатор» информацию подтвердили, но не сообщили, какую функцию будет выполнять научный центр.