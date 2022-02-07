В ЯНАО подросток попался с крупной партией наркотиков

Юный житель Надыма был пойман в Салехарде с крупными партиями наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетний житель города Надым (ЯНАО), попавшийся с крупной партией наркотиков в Салехарде, пойдет под суд. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, осенью 2021 года в Надыме 17-летний студент связался с лицами, осуществляющими незаконный сбыт наркотиков, и стал подрабатывать курьером наркотических средств в интернет-магазине. В ноябре от куратора он получил задание выехать в Салехард для осуществления закладок наркотических средств. 9 декабря 2021 года был задержан в Салехарде сотрудниками городского отдела полиции», — говорится в сообщении СУ СКР по ЯНАО.

Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд. В ходе предварительного следствия несовершеннолетний помог в раскрытие преступления, ход которого находился на контроле руководителя следственного управления.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО к тюремному сроку приговорили банду юных наркоторговцев, сбывавших запрещенные вещества в Салехарде и Лабытнанги. Девять человек, среди которых были дети, судом приговорены к лишению свободы в колониях строгого, общего режима, а также в воспитательной колонии.