Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

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В Минвостокразвития РФ не назвали причину смерти Игоря Носова Фото:

Скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата», — сообщается на официальном сайте Минвостокразвития РФ.

В ведомстве Носова описали как сильного управленца, яркого, талантливого человека и надежного товарищества. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики, рассказали в пресс-службе министерства.

Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018—2020 годах он занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области. До этого был директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Также Носов занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана и возглавлял Совет директоров особы экономической зоны «Алабуга».

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Скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ. «С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата», — сообщается на официальном сайте Минвостокразвития РФ. В ведомстве Носова описали как сильного управленца, яркого, талантливого человека и надежного товарищества. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики, рассказали в пресс-службе министерства. Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018—2020 годах он занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области. До этого был директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Также Носов занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана и возглавлял Совет директоров особы экономической зоны «Алабуга».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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