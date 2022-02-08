Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

В Минвостокразвития РФ не назвали причину смерти Игоря Носова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата», — сообщается на официальном сайте Минвостокразвития РФ.

В ведомстве Носова описали как сильного управленца, яркого, талантливого человека и надежного товарищества. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики, рассказали в пресс-службе министерства.

Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018—2020 годах он занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области. До этого был директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Также Носов занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана и возглавлял Совет директоров особы экономической зоны «Алабуга».