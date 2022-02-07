Лыжник из ХМАО вышел в полуфинал спринта на Олимпиаде

08 февраля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Сергей Устюгов занял второе место в четвертьфинальном забеге Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Лыжник из ХМАО Сергей Устюгов вышел в полуфинал спринта зимней Олимпиады в Пекине, заняв второе место в четвертьфинальном забеге. Заезд транслировался в прямом эфире. «Лыжник Сергей Устюгов вышел в полуфинал в личном спринте на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место после спортсмена из Норвегии Йоханнеса Клебо», — прокомментировали забег с участием Устюгова в эфире телеканала «Россия-1». В полуфинал также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов сосредоточится на других гонках, он пропустил спринт. По итогам женских заездов в полуфинал вышла Вероника Степанова. Ранее URA.RU сообщало, что сноубордисты из ХМАО не попали в финал Олимпиады по слалому. В 1/8 финала в соревнованиях по слалому Россию представят София Надыршина, занявшая четвертое место, и Полина Смоленцова, занявшая девятую строчку турнирной таблицы. Среди мужчин в следующий этап прошли россияне Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Лыжник из ХМАО Сергей Устюгов вышел в полуфинал спринта зимней Олимпиады в Пекине, заняв второе место в четвертьфинальном забеге. Заезд транслировался в прямом эфире. «Лыжник Сергей Устюгов вышел в полуфинал в личном спринте на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место после спортсмена из Норвегии Йоханнеса Клебо», — прокомментировали забег с участием Устюгова в эфире телеканала «Россия-1». В полуфинал также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов сосредоточится на других гонках, он пропустил спринт. По итогам женских заездов в полуфинал вышла Вероника Степанова. Ранее URA.RU сообщало, что сноубордисты из ХМАО не попали в финал Олимпиады по слалому. В 1/8 финала в соревнованиях по слалому Россию представят София Надыршина, занявшая четвертое место, и Полина Смоленцова, занявшая девятую строчку турнирной таблицы. Среди мужчин в следующий этап прошли россияне Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд.