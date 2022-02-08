Сноубордисты из ХМАО не попали в финал Олимпиады по слалому

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У югорчан Натальи и Андрея Соболевых есть шанс показать себя в сноуборд-кроссе Фото:
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Спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов.

«Представители России Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе», — пишет Sports.ru.

В 1/8 финала в соревнованиях по слалому Россию представят София Надыршина, занявшая четвертое место, и Полина Смоленцова, занявшая девятую строчку турнирной таблицы. Среди мужчин на следующий этап прошли россияне Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд. У Соболевых же будет шанс показать себя в сноуборд-кроссе

Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ХМАО лишилась шанса на вторую медаль Олимпиады. Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону.

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Спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов. «Представители России Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе», — пишет Sports.ru. В 1/8 финала в соревнованиях по слалому Россию представят София Надыршина, занявшая четвертое место, и Полина Смоленцова, занявшая девятую строчку турнирной таблицы. Среди мужчин на следующий этап прошли россияне Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд. У Соболевых же будет шанс показать себя в сноуборд-кроссе Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ХМАО лишилась шанса на вторую медаль Олимпиады. Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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