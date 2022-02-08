Сноубордисты из ХМАО не попали в финал Олимпиады по слалому

Спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов.
«Представители России Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе», — пишет Sports.ru.
В 1/8 финала в соревнованиях по слалому Россию представят София Надыршина, занявшая четвертое место, и Полина Смоленцова, занявшая девятую строчку турнирной таблицы. Среди мужчин на следующий этап прошли россияне Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд. У Соболевых же будет шанс показать себя в сноуборд-кроссе
Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ХМАО лишилась шанса на вторую медаль Олимпиады. Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону.
Спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов. «Представители России Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе», — пишет Sports.ru. В 1/8 финала в соревнованиях по слалому Россию представят София Надыршина, занявшая четвертое место, и Полина Смоленцова, занявшая девятую строчку турнирной таблицы. Среди мужчин на следующий этап прошли россияне Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд. У Соболевых же будет шанс показать себя в сноуборд-кроссе Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ХМАО лишилась шанса на вторую медаль Олимпиады. Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону.