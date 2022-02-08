Курс доллара упал ниже 75 рублей

08 февраля 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Впервые с 13 января курс доллара составил 74,99 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 13 января 2022 года. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи. После стоимость американской валюты стремительно вернулась к прежнему уровню. По данным на 14:43 по московскому времени, курс доллара составил 75,0600 рубля. По данным Мосбиржи, он снизился на 0,5050 рубля. Евро также подешевело на 0,5 рубля. Его курс составил 85,7800 рубля. Ранее агентство «Прайм» сообщило о падении курса доллара ниже уровня 75 рублей. Впервые с 13 января 2022 года его стоимость составила 74,99 рубля. В конце января 2022 года стоимость доллара превысила отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. По данным Мосбижки, 26 января его курс составил 80,16 рубля. Курс евро резко вырос до 90,59 рубля. На следующий день европейская валюта упала более чем на два рубля, до 78,08 рубля, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 13 января 2022 года. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи. После стоимость американской валюты стремительно вернулась к прежнему уровню. По данным на 14:43 по московскому времени, курс доллара составил 75,0600 рубля. По данным Мосбиржи, он снизился на 0,5050 рубля. Евро также подешевело на 0,5 рубля. Его курс составил 85,7800 рубля. Ранее агентство «Прайм» сообщило о падении курса доллара ниже уровня 75 рублей. Впервые с 13 января 2022 года его стоимость составила 74,99 рубля. В конце января 2022 года стоимость доллара превысила отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. По данным Мосбижки, 26 января его курс составил 80,16 рубля. Курс евро резко вырос до 90,59 рубля. На следующий день европейская валюта упала более чем на два рубля, до 78,08 рубля, передает «Национальная служба новостей».