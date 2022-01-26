Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 2020 года

Курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро также подорожал до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Согласно представленным данным, доллар с завтрашними расчетами превысил отметку в 80 рублей — до 80,16, что на 1,80 выше официального курса ЦБ РФ на 27 января. Курс евро также оказался выше курса финансового регулятора на 1,79 рубля — он составляет 90,59 рублей.
Курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро также подорожал до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Согласно представленным данным, доллар с завтрашними расчетами превысил отметку в 80 рублей — до 80,16, что на 1,80 выше официального курса ЦБ РФ на 27 января. Курс евро также оказался выше курса финансового регулятора на 1,79 рубля — он составляет 90,59 рублей.