Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 2020 года

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Доллар превысил отметку в 80 рублей впервые с осени 2020 года Фото:

Курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро также подорожал до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Согласно представленным данным, доллар с завтрашними расчетами превысил отметку в 80 рублей — до 80,16, что на 1,80 выше официального курса ЦБ РФ на 27 января. Курс евро также оказался выше курса финансового регулятора на 1,79 рубля — он составляет 90,59 рублей.

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Курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро также подорожал до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Согласно представленным данным, доллар с завтрашними расчетами превысил отметку в 80 рублей — до 80,16, что на 1,80 выше официального курса ЦБ РФ на 27 января. Курс евро также оказался выше курса финансового регулятора на 1,79 рубля — он составляет 90,59 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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