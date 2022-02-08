Почтальон украла у курганца дивиденды «Газпрома»

Сотрудница «Почты России» украла более 50 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудница отделения «Почты России» похитила 50 тыс. рублей, которые перевели местному жителю в качестве дивидендов от акций АО «Газпром». Суд заставил почту вернуть эти деньги, а также обязал выплатить истцу 35 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС «Правосудие».

«Взыскать с акционерного общества „Почта России“ <…> неустойку за нарушение сроков осуществления почтовых переводов денежных средств в размере 1064 рубля 42 копейки, в счет компенсации морального вреда 3000 рублей, штраф в размере 27417 рублей 67 копеек, расходы по составлению искового заявления — 5000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — указано в постановлении.

По данным, указанным в документе, сотрудница организации 30 и 31 декабря 2019 года украла 50770 рублей 92 копейки, которые должен был получить местный житель. Свои деньги потерпевший получил только в октябре 2021 года, из-за чего требовал взыскать неустойку.

В 2016 году стало известно, что два оператора главной распределительной кассы Курганского почтамта УФПС «Почта России» украли более четырех миллионов рублей. Они вносили ложные сведения в отчетные документы во время направления в почтовые отделения области денег для социальных выплат.

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