07 февраля 2022

Олимпиец из ХМАО хочет уйти из спорта после провала. «Я просрал старт, ради которого тренировался»

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Лыжня России-2013. Нижний Тагил , спорт, лыжи
Спортсмен заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Лыжник-олимпиец из ХМАО Сергей Устюгов планирует завершить карьеру после провального, по его мнению, личного спринта на Олимпиаде в Пекине. Спортсмену тяжелы физические нагрузки профессионального спорта, он считает, что его «за уши притянули» на турниры. О своем намерении уйти из профессионального спорта рассказал сам Устюгов.

«Я просрал старт, ради которого тренировался. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет», — передает слова Устюгова РИА «Новости спорт».

Спортсмен также заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок и в последний месяц подготовки к Олимпиаде ему было очень тяжело. Устюгов тем не менее занял в личном спринте второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнеса Клебо, и вышел в полуфинал. По итогам личных гонок в следующий этап также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим.

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Лыжник-олимпиец из ХМАО Сергей Устюгов планирует завершить карьеру после провального, по его мнению, личного спринта на Олимпиаде в Пекине. Спортсмену тяжелы физические нагрузки профессионального спорта, он считает, что его «за уши притянули» на турниры. О своем намерении уйти из профессионального спорта рассказал сам Устюгов. «Я просрал старт, ради которого тренировался. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет», — передает слова Устюгова РИА «Новости спорт». Спортсмен также заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок и в последний месяц подготовки к Олимпиаде ему было очень тяжело. Устюгов тем не менее занял в личном спринте второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнеса Клебо, и вышел в полуфинал. По итогам личных гонок в следующий этап также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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