Лыжник-олимпиец из ХМАО Сергей Устюгов планирует завершить карьеру после провального, по его мнению, личного спринта на Олимпиаде в Пекине. Спортсмену тяжелы физические нагрузки профессионального спорта, он считает, что его «за уши притянули» на турниры. О своем намерении уйти из профессионального спорта рассказал сам Устюгов.
«Я просрал старт, ради которого тренировался. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет», — передает слова Устюгова РИА «Новости спорт».
Спортсмен также заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок и в последний месяц подготовки к Олимпиаде ему было очень тяжело. Устюгов тем не менее занял в личном спринте второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнеса Клебо, и вышел в полуфинал. По итогам личных гонок в следующий этап также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим.
Лыжник-олимпиец из ХМАО Сергей Устюгов планирует завершить карьеру после провального, по его мнению, личного спринта на Олимпиаде в Пекине. Спортсмену тяжелы физические нагрузки профессионального спорта, он считает, что его «за уши притянули» на турниры. О своем намерении уйти из профессионального спорта рассказал сам Устюгов. «Я просрал старт, ради которого тренировался. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет», — передает слова Устюгова РИА «Новости спорт». Спортсмен также заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок и в последний месяц подготовки к Олимпиаде ему было очень тяжело. Устюгов тем не менее занял в личном спринте второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнеса Клебо, и вышел в полуфинал. По итогам личных гонок в следующий этап также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим.