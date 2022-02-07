Олимпиец из ХМАО хочет уйти из спорта после провала. «Я просрал старт, ради которого тренировался»

08 февраля 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Спортсмен заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Лыжник-олимпиец из ХМАО Сергей Устюгов планирует завершить карьеру после провального, по его мнению, личного спринта на Олимпиаде в Пекине. Спортсмену тяжелы физические нагрузки профессионального спорта, он считает, что его «за уши притянули» на турниры. О своем намерении уйти из профессионального спорта рассказал сам Устюгов. «Я просрал старт, ради которого тренировался. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет», — передает слова Устюгова РИА «Новости спорт». Спортсмен также заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок и в последний месяц подготовки к Олимпиаде ему было очень тяжело. Устюгов тем не менее занял в личном спринте второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнеса Клебо, и вышел в полуфинал. По итогам личных гонок в следующий этап также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Лыжник-олимпиец из ХМАО Сергей Устюгов планирует завершить карьеру после провального, по его мнению, личного спринта на Олимпиаде в Пекине. Спортсмену тяжелы физические нагрузки профессионального спорта, он считает, что его «за уши притянули» на турниры. О своем намерении уйти из профессионального спорта рассказал сам Устюгов. «Я просрал старт, ради которого тренировался. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет», — передает слова Устюгова РИА «Новости спорт». Спортсмен также заявил, что его тело уже не выдерживает серьезных физических нагрузок и в последний месяц подготовки к Олимпиаде ему было очень тяжело. Устюгов тем не менее занял в личном спринте второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнеса Клебо, и вышел в полуфинал. По итогам личных гонок в следующий этап также вошли россияне Александр Терентьев, занявший второе место в своем забеге, и Артем Мальцев, который стал третьим.